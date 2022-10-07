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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaklaşık iki yıllık birlikteliğini 28 Ağustos tarihinde evlilikle taçlandıran Demet Özdemir, son günlerde dijital platformda yayınlanan yeni projesi ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süre dinlenip, evle ilgileneceğini dile getiren 30 yaşındaki güzel oyuncu, magazin gündeminden düşmeyen evliliğinin nasıl gittiğini de ilk kez anlattı.

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2022 16:38

Önceki gün Beyoğlu'nda bir mekanda gerçekleşen bir davette görüntülenen 30 yaşındaki Demet Özdemir, yeni projesi hakkında seyirciden gelen geri dönüşlerden mutlu olduğunu belirtirken, özel hayatı hakkında ise şöyle konuştu:

"Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum.
 

"ÇOK KAFA PATLATMADIK"

Demet Özdemir, yeni evleriyle ilgili dekorasyon çalışmlarının sorulması üzerine ise "Dekorasyon çalışmasına çok kafa patlatmadık. Onunla ilgili çok zamanımız olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var, ona teslim ettik. Tam zamanında işi bitirdi, bizim için önemli olan da o" ifadelerini kullandı.

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