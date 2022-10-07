Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...

Önceki gün Beyoğlu'nda bir mekanda gerçekleşen bir davette görüntülenen 30 yaşındaki Demet Özdemir, yeni projesi hakkında seyirciden gelen geri dönüşlerden mutlu olduğunu belirtirken, özel hayatı hakkında ise şöyle konuştu:

"Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum.



"ÇOK KAFA PATLATMADIK"

Demet Özdemir, yeni evleriyle ilgili dekorasyon çalışmlarının sorulması üzerine ise "Dekorasyon çalışmasına çok kafa patlatmadık. Onunla ilgili çok zamanımız olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var, ona teslim ettik. Tam zamanında işi bitirdi, bizim için önemli olan da o" ifadelerini kullandı.