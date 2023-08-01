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Defne Samyeli ile Kıbrıs’ta beyaz gecce

Defne Samyeli, BAT’nin Kıbrıs’ta düzenlediği “White Night Party” etkinliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, seslendirdiği şarkılarla etkinliğe katılanlara unutamayacakları bir gecce yaşattı.

Defne Samyeli ile Kıbrıs’ta beyaz gecce
Yayın Tarihi : 2023-08-01 11:07




Kurumsal etkinlikler ve lansmanların vazgeçilmez ismi haline gelen Defne Samyeli, son olarak BAT’nin “White Night Party” etkinliğinde sahne aldı. Samyeli, gecenin konseptine uygun olarak Zeynep Tosun tasarımı beyaz bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı.



GECE BOYUNCA DANS ETTİRDİ

Kıbrıs’ta en çok konser veren sanatçılar arasında yer alan Defne Samyeli, partiye özel hazırladığı repertuvarıyla etkinliğe katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Hareketli şarkılar seslendirerek enerjik bir performansa imza atan Samyeli, geceyi alkış ve tezahüratlar eşliğinde noktaladı.

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