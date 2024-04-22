Cumhurbaşkanı Açıkladı, Maaş Alan Emekli 32.000 TL Alacak, Son Dakika Haber Emekliler İçin Geldi

Cumhurbaşkanı Açıkladı, Maaş Alan Emekli 32.000 TL Alacak, Son Dakika Haber Emekliler İçin Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 12:07

Emekliye müjdeli haber geldi. Nakit kredi ihtiyacı olan emeklilere bankadan hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilecek. Üstelik Cumhurbaşkanı onayı ile 32.000 TL'ye kadar bu krediler hemen aynı gün içinde ödenecektir. Sadece kamu bankaları üzerinden verilecek bu kredilerde, şartlara uygun olanlar 36 ay vadeye kadar, kendi maaş aldıkları şube üzerinden kredi başvurusu yapacaklardır. 

Emekliye Müjdeli Haber

Cumhurbaşkanı onayı ile Emekli maaşlarını alanlar için son dakika ödeme haberi geldi. 32 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi almak için, kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ve diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız hangi bankada ise o bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Maaş hesabınız üzerinden hemen kredi alabilirsiniz. Acil ihtiyaçtan hızlı ve anında kredi almak isteyenler için yapılan bu devlet destekli kredi için başvurular ay sonuna kadar yapılacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından onayı verilen emekli kredisi düşük faizlerle ödenecektir. 

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