“Çöp Adam” Dizisi Reytinglerde Sarsılıyor! Final için geri sayım başladı

2. Sezonda Beklentinin Altında! Ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini üstlendiği “Çöp Adam” dizisi, yeni sezonla birlikte izleyici karşısında beklenen ilgiyi göremedi. Dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü, reyting sonuçlarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sezon Başlangıcında Sıkıntılı Reytingler

Dizi, geçen hafta sezonun ilk bölümüyle düşük reytingler alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu hafta da benzer bir durum yaşanmış ve beklenen izlenme oranlarına ulaşılamamıştı. Bu gidişat, dizinin yakın zamanda sona erip ermemesi konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Odağında Tamer ve Peri’nin Hikayesi

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun canlandırdığı Tamer ve Peri karakterlerinin bebekleri bu sezonun merkezindeydi. Ancak bu dramatik hikaye, izleyiciyi ekran başına kilitlemekte yetersiz kaldı.

Geleceği Belirsiz

Dizi, geçen sezon iddialı bir giriş yapmasına rağmen, bu sezon reyting sonuçlarıyla umduğunu bulamadı. Eğer önümüzdeki haftalar da bu düşük reyting trendini sürdürürse, “Çöp Adam” 30. bölümle ekranlara veda edebilir.

2023 - 2024 Sezonunun Şaşırtıcı Gelişmeleri

Yeni sezon daha birkaç hafta önce başlamışken, dizi sektöründe sular durulmuyor. İkinci sezonda reyting sonuçları beklenenin altında kalan “Çöp Adam” dizisinden endişe verici haberler gelmeye devam ediyor.