Çocukların başı ağrıyorsa nedeni bu olabilir…

Önlem alınmadığı takdirde küçük yaştakilerin geçici geçmişlerini yol açabileceği gibi ilerleyen yaşlarda kompleks tedaviler aralıksız olanlara da sebebiyet verebileceğini aktaran Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Yetişkinlerde bile diş sıkma alışkanlığını kontrol olarak almak veya kalıcı bir terapi sunabilmek henüz mümkün değilken, çocuklarda saklanması gereken yol hakkında doğru adımlar atmak gerekir.” dedi.

“Çocukların aktif spor hayatları, sınavlarda yarış maratonları, okullardaki akran zorbalığı, parçalardan ilk ayrılmalarla birlikte kreş veya yeni bir okula adaptasyon parçaları, parçalarla yaşanılan iletişim problemleri veya ev ortamında yaşanan dondurulmuşluklar artık çok küçük yaşlardan hastalarımızı bruksizm yani diş sıkma öğrendiğiyle takipe oluyor.” diyen Nurgül Demir sözlerine şöyle devam etti: "Genç bireylerdeki diş sıkma öğrendiği da yetişkinlerde olduğu gibi, uyku sırasında öğrenilebilir veya gün içinde tekrarlayabilir. Diş sıkma alışkanlığına, diş gıcırdatma da ayrılabilir. Yaşı küçük olan hastalarımızda kalıcı olarak yaratmak çok daha zor olduğu için, bruksizm kesmediğimiz hastalarımızdan asıl sorumluluğu isee düşmektedir."

Kulaklığı, başlamaması, uyku düzenleri varsa dikkat!

Nurgül Demir “Diş sıkmaya diş gıcırdatma da değişiyorsa çocuğun diş sıktığını değiştirebiliyor; ancak sadece diş sıkma farklılığı olan hastalarımızda genellikle kulak kopuyor, başlamıyor, uyku kesintileri gibi şikayetler oluşmaya başlıyor. Bruksizm teşhisinin erken ortaya çıkması, gelecekte ortaya çıkacak ciddi problemlerin önüne geçilir. Hastadan alınan ayrıntılı bir tedavi öyküsü ile ciddi ve hastaya yönelik bir takip gerçekleştirilmekte, gelecekte yapılacak problemlerin önüne geçilebilir.” diye konuştu. Şiddetli bruksizm değişikliği olan çenelerin eklerinde hasar oluşmasıya başlayabileceğinin de tamamen çizen Demir “Ayrıca uykuda nefes tutma alışkanlığının özgürlük bruksizmine sınıfının öğrenilebilir de biliniyor. Çocuklarda bruksizm plağı, botoks uygulaması gibi tedaviler kesinlikle uygun için diş sıkma alışkanlığı olan dikkate alınması gereken şu şekilde sıraladı;

1-Gece uyku sırasında büyüme sırasında diş gıcırdattığı duyulduğu takdirde, derin uykudan uyandırmak, yeteneği sırasında çiğneme kasları ile iletilen kuvvetin gücü, ortaya çıkan hasarın azaltılmasında yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, özelliğin etkinleştirilmesi, kas hafızasının varlığına ve bruksizmin tamamen sürdürülmesine fayda sağlanması.

2-Sakız gevşemek kırılma kaslarının sürekli aktifleştirilerek güçlenmesine, diş sıkma sırasında çene eklemine ve dişlere daha fazla kuvvet iletilmesine sebep olabilir. Diş sıkma alışkanlığının kontrolü kopyalanana kadar, çocuğun sakızının erimesi mümkün olduğu kadar engellenebilir.

3-Diş sıkma alışkanlığının çene parçaları üzerinde yaratmış olabileceği yaralanma da göz bulundurarak, elma, hamburger gibi besinlerin parçalanarak tüketilmesi, ağız açık çene eklemine kontrolsüz kuvvet iletilmesinden kaçınılmalıdır.

4-İleri düzeyde diş sıkan çocuklarda, zaman içinde dişlerde aşınmalar ve alt yüz boyutlarında düşme meydana gelebileceği için, tercihen prefabrike kaplamalar ile dişlerin düşme yaşlarına kadar ağızda kırılma meydana gelir.

5-Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı kontrol belgesi alınana kadar, rutin çocuk diş hekimi kontrolleri aksatılmamalıdır.