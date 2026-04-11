Çocuk Psikolojisinde Kaygı Yönetiminin Temeli Ailede Atılır

Günümüzde çocuklarda kaygı düzeyinin artması, yalnızca bireysel bir durum olarak değil; içinde bulunulan çevrenin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Akademik beklentiler, sosyal ilişkiler ve dijital dünyanın etkisi, çocukların duygusal yükünü artırırken; bu sürecin temeli çoğu zaman gözden kaçmasına neden oluyor. Oysa çocuk, kaygıyla nasıl baş edeceğini ilk olarak evde öğrenir.

Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Sema Bayçın, çocukların duygusal gelişiminde ailenin belirleyici rolüne dikkat çekerek, kaygının yalnızca dış faktörlerle açıklanamayacağını vurgulamaktadır.



Kaygı Sonradan Öğrenilen Bir Duygu mu?

Kaygı, insanın doğasında var olan ve aslında koruyucu bir işlev taşıyan bir duygudur. Ancak çocukluk döneminde bu duygunun nasıl deneyimlendiği ve yönetildiği, büyük ölçüde çevresel etkenlere bağlıdır.

Çocuk, belirsizlik karşısında nasıl tepki vereceğini, stresli durumlarda nasıl davranacağını ve duygularını nasıl ifade edeceğini gözlem yoluyla öğrenir. Bu nedenle ebeveynin günlük yaşamda sergilediği tutumlar, çocuğun kaygı ile kurduğu ilişkiyi doğrudan etkiler.

Uzm. Dr. Sema Bayçın’a göre burada en kritik nokta şudur:

“Çocuklar kendilerine anlatılanlardan çok, ebeveynlerinin yaşantılarını model alır. Kaygı karşısında verilen tepkiler, çocuğun iç dünyasında kalıcı izler bırakır.”



Aile Ortamı: Duygusal Öğrenmenin Temel Alanı

Aile, çocuğun kendini güvende hissettiği ilk alan olmasının yanı sıra, duygularını anlamlandırdığı en önemli ortamdır. Ev içinde kurulan iletişim dili, ebeveynlerin olaylara yaklaşımı ve stresle baş etme biçimleri, çocuğun psikolojik gelişimini doğrudan şekillendirir.

Sürekli kaygılı bir dilin hakim olduğu, hataya toleransın düşük olduğu ya da aşırı kontrolcü tutumların benimsendiği ailelerde, çocukların daha hassas ve kaygıya yatkın bir yapı geliştirdiği gözlemlenmektedir. Bunun aksine, duyguların ifade edilebildiği, hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olarak kabul edildiği bir aile ortamı, çocuğun kendini daha güvende hissetmesini sağlayabilir.

Uzm. Dr. Bayçın bu süreci şu şekilde özetlemektedir:

“Çocuk, evde yalnızca büyümez; aynı zamanda duygusal olarak şekillenir. Ebeveynin yaklaşımı, çocuğun dünyayı algılama biçimini belirler.”



Okul Hayatı: Kaygının Görünür Olduğu Alan

Çocuğun evde geliştirdiği duygusal tepkiler, okul ortamında daha belirgin hale gelir. Sınavlar, öğretmen beklentileri ve başarı odaklı değerlendirme sistemi, özellikle kaygıya yatkın çocuklar için zorlayıcı olabilir. Bu süreçte bazı çocuklar hata yapmaktan kaçınan, sürekli kendini kontrol etmeye çalışan ve performans baskısı hisseden bir yapı geliştirebilir. Bu durum yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda çocuğun özgüvenini ve öğrenme motivasyonunu da etkileyebilir.

Uzm. Dr. Sema Bayçın’a göre okul, kaygının başladığı yer değildir:

“Okul çoğu zaman kaygının ortaya çıktığı ve fark edildiği alandır. Asıl temel, çocuğun evde kazandığı duygusal deneyimlere dayanır.”



Sosyal Çevre ve Akran İlişkileri

Çocukların sosyal hayatı, duygusal gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Arkadaş ilişkileri, kabul görme ihtiyacı ve sosyal etkileşimler, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde belirleyici rol oynar.

Günümüzde dijital ortamların da etkisiyle çocuklar, kendilerini daha fazla karşılaştırma içinde bulabilmektedir. Bu durum zaman zaman yetersizlik hissini tetikleyerek sosyal kaygıyı artırabilir. Ancak kendini ifade edebilen, duygularının kabul edildiğini bilen çocuklar, bu tür sosyal baskılar karşısında daha dirençli olabilir.



Kaygıyı Yönetmeyi Öğreten Aile Yaklaşımı

Kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmadığı gibi, gerekli de değildir. Önemli olan çocuğun bu duyguyla nasıl baş edeceğini öğrenmesidir. Ebeveynin çocuğa yaklaşımı burada belirleyici hale gelir. Duyguların küçümsenmediği, aksine anlaşıldığı bir iletişim dili, çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştırır. Aynı şekilde ebeveynin kendi kaygısını yönetebilme becerisi, çocuk için güçlü bir model oluşturur.

Aşırı koruyucu tutumların yerine, çocuğun yaşına uygun deneyimler yaşamasına izin veren bir yaklaşım benimsendiğinde, çocuk kendi baş etme becerilerini geliştirme fırsatı bulur. Bu da uzun vadede daha güçlü bir psikolojik dayanıklılık oluşturur.



“Çocuğa kaygısız bir hayat sunmak mümkün değildir. Ancak kaygıyla baş edebilen bir birey yetiştirmek mümkündür ve bu süreç evde başlar.”





Duygusal Güven, Sağlıklı Gelişimin Temelidir

Çocuklarda kaygı, aile, okul ve sosyal çevrenin etkileşimi ile şekillenen çok boyutlu bir süreçtir. Ancak bu yapı içinde en belirleyici olan, çocuğun ilk deneyim alanı olan ailedir.

Güven veren, anlayışlı ve tutarlı bir aile ortamı, çocuğun yalnızca kaygıyı değil, hayatın getirdiği belirsizlikleri de daha sağlıklı yönetilmesini sağlar.

Uzm. Dr. Sema Bayçın’a göre, güçlü bireyler yetiştirmenin yolu buradan geçer:

“Duygularını tanıyabilen ve yönetebilen çocuklar, hayatın zorlukları karşısında daha dayanıklı olur. Bu becerinin temeli ise her zaman aile içinde atılır.”