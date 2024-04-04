’Çocuk Kalbi’ filminin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun yer aldığı ’Çocuk Kalbi’ filminin fragmanı yayınlandı. Dünyanın en yararlı kitabı Çocuk Kalbi’nden uyarlanan film, 3 Mayıs’ta sinemasever ile buluşacak.

’Çocuk Kalbi’ filminin fragmanı yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 04-04-2024 11:41

Bir kasaba okulunda arkadaşlık, dayanışma, aile sevgisi ve iyilerle kötülerin mücadelesini konu alan Çocuk Kalbi filmi fragmanı ile beğeni topladı.

 

Dünya çocuk klasiklerinin başında gelen Çocuk Kalbi kitabından aynı adla uyarlanan filmin yapımcılığını Dreamers Production, senarist ve yönetmenliğini ise Sinan Biçici üstleniyor.  

İlker Aksum, Alihan Türkdemir ve Eser Eyüboğlu’nun başrollerini paylaştığı Çocuk Kalbi’nde sinema ve dizi dünyasından tanıdığımız birçok çocuk yıldız ve ünlü konuk oyuncular da rol alıyor. 

 

Günümüzde çokça ihtiyaç duyduğumuz değerleri çocuk dünyası üzerinden işleyen film, 3 Mayıs’ta vizyona girecek.

 