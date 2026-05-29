Ceyda Ateş’ten Gurur Dolu Paylaşım!

Oyuncu Ceyda Ateş uzun süredir yaşadığı Amerika’dan bu kez bambaşka bir mutlulukla gündeme geldi. Kızı Talia’nın mezuniyet töreni ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

Gözlerden Uzak Hayatına Aile Mutluluğu Eşlik Ediyor

“Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle hafızalarda yer edinen Ceyda Ateş 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmişti. Çiftin bu evliliğinden 2020 yılında kızları Talia dünyaya geldi.

Evlilik sonrası Amerika’ya yerleşen Ateş yaşamını büyük ölçüde orada sürdürüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ise Türkiye’deki takipçileriyle bağını koparmıyor.

Küçük Talia İçin Büyük Gün

Bu kez gündemdeki konu minik Talia’nın mezuniyet töreni oldu. Amerika’da anaokulunu tamamlayan Talia cübbesiyle sahneye çıktı ve ilk diplomasını aldı. Aile için duygusal anların yaşandığı törende Ceyda Ateş adeta yerinde duramadı.

Törende kızını yalnız bırakmayan oyuncu gurur dolu bakışlarıyla o anlara eşlik etti. Kalabalık içinde sık sık kızını izlediği ve mutluluğunu gizlemediği görüldü.

Sosyal Medya Renkli Anlara Sahne Oldu

Ceyda Ateş, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Video ve fotoğraflarda Talia’nın neşeli halleri dikkat çekti. Küçük kızın diplomayı alırkenki heyecanı takipçilerden de büyük ilgi gördü.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni toplarken yorumlarda “maşallah”, “ne kadar hızlı büyümüş” gibi ifadeler öne çıktı. Takipçiler hem Talia’nın sevimliliğine hem Ateş’in anne olarak yaşadığı mutluluğa vurgu yaptı.

“Gelecekte Şarkıcı Olmak İstiyor” Notu Dikkat Çekti

Törenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri de Ceyda Ateş’in yaptığı küçük açıklama oldu. Ünlü oyuncu kızının gelecekte şarkıcılık mesleğine ilgi duyduğunu belirtti.

Bu not sosyal medyada ayrıca konuşuldu. Takipçiler, Talia’nın ileride hangi yolu seçeceğini merak ederken şimdiden sanatla ilgilenmesinin güzel bir başlangıç olduğu yorumlarını yaptı.

Gurur Dolu Bir Anne Tablosu

Tüm bu anlar, Ceyda Ateş’in hayatındaki en özel günlerden birine dönüştü. Oyuncunun hem annelik heyecanı hem kızının başarısına duyduğu mutluluk paylaşımlarına da yansıdı.

Amerika’da sakin bir yaşam sürdüren Ateş bu kez magazin gündemine kariyeriyle değil ailesiyle girdi. Talia’nın mezuniyet günü ise hem aile için hem takipçiler için unutulmaz bir kare olarak yerini aldı.