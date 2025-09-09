Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan evlendi!

Ünlü oyuncu Ceren Moray, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile dünya evine girdi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle mutluluklarını taçlandırdı.

Sade ve Duygusal Bir Nikâh

Düğün töreni, abartıdan uzak, sade ama bir o kadar da duygusal anlara sahne oldu. Çift, nikâh masasında birbirlerine “evet” diyerek hayatlarını birleştirdi. Yakın çevreleri, ikilinin heyecanını ve mutluluğunu paylaşırken Moray ve Orcan’ın uyumu dikkat çekti.

Sosyal Medyada Mutluluğunu Paylaştı

Güzel oyuncu Ceren Moray, düğün gününe ait kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Özellikle evlilik cüzdanını elinde tuttuğu fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımlara kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Hayranlarından Tebrik Yağmuru

Ünlü çiftin evlilik haberi kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Hayranları, sosyal medya üzerinden çifte mutluluk dileklerinde bulundu. Özellikle Moray’ın sade gelinliği ve samimi paylaşımları, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Yeni Bir Başlangıç

Ceren Moray ve Doğu Orcan’ın evliliği, sanat ve müzik dünyasını da bir araya getirdi. Çiftin bu yeni başlangıcı, hem dostları hem de hayranları için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. İkilinin balayında nerede vakit geçireceği ise şimdiden merak konusu.