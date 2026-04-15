Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bir süredir devam eden mutlu beraberliğini resmiyete dökerek evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü sporcu ve sevgilisi Bilge Yenigül, aile arasında düzenlenen sıcak bir törenle nişanlanarak yüzüklerini taktı.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Evliliğe İlk Adımı Attı

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a kiralık olarak transfer olan yıldız futbolcu Cengiz Ünder, özel hayatında büyük bir sevinç yaşıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile aile içinde sade bir tören organize eden ünlü oyuncu, nişan heyecanını sevdikleriyle paylaştı. Sadece aile üyelerinin ve çok yakın dostların davet edildiği bu özel gün, çiftin mutluluğunu resmiyete taşıdı. Nişan töreni boyunca ikilinin neşeli tavırları dikkat çekerken, hayranları bu haberi sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşıladı. Beşiktaş formasıyla kariyerine devam eden Ünder’in, sahadaki başarısını özel hayatındaki bu güzel gelişmeyle taçlandırması takdir topladı.

Futbol Dünyasının Yıldızları Törendeydi

Bu anlamlı günde Cengiz Ünder’i futbol dünyasından yakın dostları da yalnız bırakmadı. Milli takım ve kulüp takımlarından arkadaşları olan Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi isimler törene katılarak çiftin mutluluğuna şahitlik etti. Spor camiasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği gecede, dostluk rüzgarları esti. Davetliler, geceden kareleri kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu gizli kalmış töreni kamuoyuna duyurdu. Yıldız futbolcuların samimi pozları ve nişan törenindeki neşeli anlar, kısa sürede internet medyasının en çok tıklanan içerikleri arasına girdi.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru Başladı

Törenin detaylarının sızmasıyla birlikte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarları milli oyuncuya tebrik mesajları gönderdi. Bilge Yenigül ve Cengiz Ünder çiftinin uyumu, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı. Aile bağlarını her zaman ön planda tutan Ünder’in, büyük bir organizasyon yerine mütevazı bir tören tercih etmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Çiftin evlilik tarihine dair henüz kesin bir bilgi bulunmasa da, yakın çevreleri düğün hazırlıklarının şimdiden başladığını ifade ediyor. Futbolcu kimliğiyle tanınan Cengiz Ünder, artık yeni bir hayatın kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Bu birliktelik, hem spor hem de magazin dünyasında yılın en yakıştırılan çiftlerinden biri olarak gösteriliyor.