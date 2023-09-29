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Cem Yılmaz'ın “Do Not Disturb” Filmi Netflix'te Gösterimde!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb", 29 Eylül’de Netflix'te seyirciyle buluştu. Film, pandemi sonrası iş arayışında olan Ayzek'in komik maceralarını anlatıyor.

Cem Yılmaz'ın “Do Not Disturb” Filmi Netflix'te Gösterimde!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 11:16

Ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz'ın imzasını taşıyan "Do Not Disturb" filmi, seyirciyle buluştu. Peki, film hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Netflix'te Cem Yılmaz Rüzgarı

Türk sinemasının öne çıkan isimlerinden Cem Yılmaz, yeni filmi "Do Not Disturb" ile Netflix izleyicisiyle buluştu. Film, 29 Eylül tarihinde global bir yayın ile tüm dünya ile aynı anda izleyici karşısına çıktı.

Filmin Hikayesi

"Do Not Disturb" filminin ana karakteri Ayzek, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş bir karakteri canlandırıyor. Yeniden hayatına bir düzen getirebilmek adına sessiz bir otelde işe başlar. Ancak, ilk gecesinde karşılaştığı konuklar, Ayzek'i hiç beklemediği bir maceranın içine sürükler.

Kara Komikler serisinin sevilen karakteri Ayzek, bu filmde seyirciye çok daha detaylı bir şekilde tanıtılıyor. Film, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda kadrosundaki başarılı oyuncularıyla da izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Oyuncu Kadrosu ve Film Detayları

Cem Yılmaz'ın yeni filmi "Do Not Disturb", pandemi sonrası dönemin zorluklarına, Ayzek'in komik bir bakış açısıyla tanık olmamızı sağlıyor. Filmde, sessiz bir otelde başlayan sıradan bir iş, Ayzek için unutulmaz bir maceraya dönüşüyor.

Cem Yılmaz

Özge Özberk

Zafer Algöz

Nilperi Şahinkaya

Bülent Şakrak

Ahsen Eroğlu

Celal Kadri Kınoğlu

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