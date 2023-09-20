CBC Sport nasıl izlenir? CBC SPORT frekans bilgileri

CBC Sport nasıl izlenir? Merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! CBC Sport kanalını izlemek için bazı adımları takip etmeniz gerekmektedir. Şampiyonlar Ligi Galatasaray Kopenhag maçına saatler kala, CBC Sport nasıl izlenir ve CBC SPORT frekans bilgileri gibi önemli konuları ele alacağız. Ayrıca, çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerektiğini de unutmayın.

CBC Sport Kanalı Nedir?

CBC Sport TV kanalı, spor tutkunlarının ilgisini çeken bir televizyon kanalıdır. Futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi çeşitli spor etkinliklerini canlı olarak yayınlamaktadır. Bu kanal, sporseverlere geniş bir spor içeriği sunmaktadır. Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz olarak yayınlıyor.

CBC Sport Nasıl İzlenir?

CBC Sport TV kanalını izlemek için öncelikle çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Bu uydunun frekans bilgilerini kullanarak CBC Sport kanalını bulabilirsiniz. İşte CBC SPORT frekans bilgileri:

– Frekans: 11134

– Polarizasyon: H-Yatay

– Sembol Oranı: 27500

Bu frekans bilgilerini çanak anteninize girmeniz ve kanal taraması yapmanız gerekmektedir. Böylece CBC Sport TV kanalını izlemeye başlayabilirsiniz.

Çanak Anten Nasıl Ayarlanır?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Çanak anten ayarlaması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Çanak anteninizi uyduya doğru bir şekilde hizalayın.

2. Anten ayarlarında “AzerSpace 1/Africasat 1a” seçeneğini bulun ve seçin.

3. Frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini girin.

4. Ayarları kaydedin ve tarama işlemini başlatın.

5. Tarama işlemi tamamlandığında CBC Sport TV kanalını bulabileceksiniz.

Bu adımları takip ederek çanak anteninizi doğru şekilde ayarlayabilir ve CBC Sport TV kanalını izleyebilirsiniz.