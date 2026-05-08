Cansel Elçin: "Karımı her gün daha çok seviyorum"

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, NTV'de Empati programında ünlü konuklarıyla her hafta farklı yaşam öykülerine dokunuyor. Konuklarından bu hikayelere Empati kurarak yaklaşmalarını isteyen Taylan, tarihe geçen insan hikayeleri ve yaşanan duygular üzerinden derin sohbetler gerçekleştiriyor. Konukların kendi hayatlarına dair yeni farkındalıklar kazandığı bu yolculuk, izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor.

Yapımcılığını BBO YAPIM, Şafak Bakkalbaşıoğlu & Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği Empati, yeni bölümünde oyuncu Cansel Elçin'i konuk etti. Başarılı oyuncu Cansel Elçin, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, özel yaşamı, ailesi üzerine de duygusal bağlantılar gerçekleştirdi.

"Babamın oğlumu görmesini çok isterdim"

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Ahmet Mümtaz Taylan'a "Babamın oğlumu görmesini çok isterdim" derken, Taylan'ın "Oğlun 20 sene sonra bu programı internette açıp seyrederse ona bir şey söylemek ister misin?" cümlesi üzerine de şunları söyledi:



"Lütfen kendi hayatını yaşa, beni taklit etmeye çalışma, babam bana demişti oğlum sen benden daha akıllısın, daha zekisin, o yüzden Atlas kendi hayatını yaşa, hiçbir görevin yok, hiçbir mirasın yok, lütfen özgür ol, hayatını yaşa ve bu hayat yaşamaya değer, bir gül gibi dikenleri vardır, böyle batar acıtır ama gülün kokusu var ve o çok güzel bir şey. Bu hayatta o gül gibi, o yüzden hayatını yaşa, sev derim ona"

Cansel Elçin: Çocuk sahibi olmak diğer aşklardan farklı!

Baba olduktan sonra farkındalıklarının değiştiğini belirten Cansel Elçin: "Çocuk sahibi olmak, diğer aşklardan farklı koşulsuz bir aşk. Seviyorsun ve hiçbir şey beklemiyorsun. Sadece seviyorsun" diyerek babalık duygularını anlattı.

Bir İnsan Karısını Her Gün Daha Çok Sever mi?



Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat için ise: "Tuğçe'yle aşkımız gittikçe yükseliyor. Bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya dedim ona! Sen çok güzel bir insansın dedim, gerçekten de öyle... Çok seviyorum onu, biz aynı zamanda partneriz, ekibiz, iş arkadaşlığımız da var. Sabah kalkıp kavga ediyoruz, kavga demeyeyim büyük tartışma... " diyerek duygularını anlattı...