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Cansel Elçin: Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir

Oyuncu Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya hesaplarından mutlu giden evliliklerinin üçüncü yılını kutladı.

Cansel Elçin: Bugün birbirimizden uzağız ama kalplerimiz bir
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2023 09:55

Oyuncu Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat, mutlu bir evliliğin üçüncü yılını sosyal medya hesapları üzerinden kutladı. Zeynep Tuğçe Bayat, nikah fotoğrafını kalp emojisi eşliğinde paylaşırken, Cansel Elçin ise duygusal bir not ile duygularını dile getirdi.

Çift, üçüncü evlilik yıl dönümlerini Instagram platformunda paylaştıkları ardışık fotoğraflarla kutladılar. Zeynep Tuğçe Bayat, nikah anı fotoğrafını kalp emojisi ile yayınlayarak duygularını ifade etti. Cansel Elçin ise romantik bir mesaj yayınlayarak duygularını paylaştı:

"Sana olan sevgim çok büyük. Bugün fiziksel olarak birbirimize uzak olabiliriz, ama kalbimiz her zaman bir. Hem zor zamanlarımızda hem de mutlu günlerimizde birbirimize destek olarak, daha güzel bir dünya inşa edelim. Seni sonsuz bir şekilde seviyorum ve seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen, en güzeli hak eden bir insansın."

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