Can Bonomo'dan yeni tekli araba

Söz ve müziği Can Bonomo'nun kendisine ait olan Araba şarkısının düzenlemesi Kaan Arslan ve Can Bonomo ortak imzası taşıyor. Kayıt, mix ve mastering çalışmalarının tamamının Kaan Arslan tarafından gerçekleştirildiği Araba şarkısının lirik video çalışması Doğukan Aksoy tarafından yapıldı.



Can Bonomo, yeni şarkısı Araba ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor: ''"Araba" 2024 yılının ocak ayında çıkmasını planladığımız yeni albümümüzden bir parça. Söz ve müziği bana ait. Düzenlemeyi Kaan Arslan ile beraber yaptık. Sevgili Kaan'ın önderliğinde ilk düzenleme deneyimim olan bu şarkı duygu ve tasarım olarak yeni albüme dair ipuçları veriyor olsa da albümde gitar tonları biraz daha ön planda olacak. Sonbahar aylarından geçerken albüme kadar sizi sarmalayacak, mevsime uygun bir şarkı bırakmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler.''



Can Bonomo'nun yeni teklisi Araba, tüm dijital platformlarda yayımda!