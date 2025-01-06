Can Algeç'ten yeni tekli: "Nerdesin"

Sözü, müziği, düzenlemesi ve prodüktörlüğünü sanatçının maharetli ellerinden çıkan “Nerdesin” isimli yeni Can Algeç teklisi 3 Ocak Cuma günü Garaj Müzik etiketiyle yayınlanıyor.

Kent yaşamı ve ilişkiler üzerine kurguladığı şarkılarını, pop rock ve elektronik ögelerle besleyen Can Algeç, yorumcu kimliğiyle de öne çıkmaya başladı. Özgürlük ve umut temalarını sıklıkla işleyen Can Algeç, üretimlerine film ve dizi müziklerini de ekledi.

Şarkılarıyla 2025 yılında sıkı rüzgarlar estirmeye hazırlanan Algeç, bugüne kadar çeşitli sanatçılar tarafından da yorumlanan başarılı bestelere imzasını attı.

Aşina olduğumuz melodileri, kendi süzgecinden geçirip farklı formlarda suna Can Algeç, şarkılarındaki enerjik tonla hikayelerini ustaca anlatıyor.