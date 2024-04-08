Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti

Çağla Şikel’in paylaştığı bir videoda dudak ve dişlerindeki değişiklik sosyal medyada dikkat çekti.

Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2024 16:28

Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, paylaştığı bir videoda dudak ve dişlerindeki değişiklikle sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Şikel'in diş estetiği yaptırdığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çağla Şikel'in dudak ve dişlerindeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri, Şikel'in gülümsemesindeki değişimi fark ederek yorumlarda bulundular. Şikel'in dişlerindeki bu değişikliğin ardında estetik bir müdahalenin olduğu ortaya çıktı.

Ünlü modelin diş estetiği yaptırdığı haberleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.

 

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