Çağla Şıkel'in yüzündeki değişim dikkat çekti

Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, paylaştığı bir videoda dudak ve dişlerindeki değişiklikle sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Şikel'in diş estetiği yaptırdığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çağla Şikel'in dudak ve dişlerindeki farklılık dikkat çekti. Takipçileri, Şikel'in gülümsemesindeki değişimi fark ederek yorumlarda bulundular. Şikel'in dişlerindeki bu değişikliğin ardında estetik bir müdahalenin olduğu ortaya çıktı.

Ünlü modelin diş estetiği yaptırdığı haberleri, sosyal medyada geniş yankı buldu.



