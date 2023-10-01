Çağla Şıkel ve Nail Gönenli evleniyor mu?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi avukat Nail Gönenli arasındaki birliktelik magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Çağla Şıkel, son günlerde yaşadığı bu aşkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Elektrikli Araç Lansmanındaki Açıklamalar

Bir elektrikli araç tanıtımında sunuculuk yapan Çağla Şıkel, basın mensuplarının evlilikle ilgili sorularına "Şu an için evlilik düşüncemiz yok. İlerleyen dönemlerde neler olur, hayat bize ne gösterir bilinmez" şeklinde yanıt verdi.

Sevgilisiyle Oğullarını Tanıştırdı

Çağla Şıkel'in Nail Gönenli'yi oğulları Uzay ve Kuzey ile tanıştırması da magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak bu duruma eski eşi Emre Altuğ'un nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ'un yeni ilişkisine karşı olumsuz bir duruş sergilemediğini belirtti.

Çağla Şıkel'den Evlilik Açıklaması

Çağla Şıkel, aşk yaşadığı Nail Gönenli hakkında olumlu cümleler kurarken, evlilikle ilgili ise kesin bir tavır sergiledi. "Çocuğu olmayanlar evlenmeli ve aile kurmalı. Ancak benim zaten çocuklarım var, bu nedenle şu an için böyle bir düşüncem yok" dedi.

Emre Altuğ ve 'Evlilik' İddiaları

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un çocuklarını yeni ilişkilerden uzak tutma konusunda bir anlaşma yaptığı iddiaları magazin dünyasında geniş yer bulmuştu. Ancak bu iddiaların gerçekliği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.