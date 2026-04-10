Büşra Pekin’den Olay Yaratacak İfade: "Özel Fotoğraflarımın Yayılmasından Korkuyorum"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, sanat dünyasında büyük ses getirdi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlü isimler arasında yer alan Büşra Pekin, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ünlü oyuncunun savcılık makamına verdiği ifadenin detayları ise kamuoyunda merak uyandırdı. Pekin, ifadesinde özellikle telefon şifresini neden paylaşmak istemediğine dair çarpıcı bir gerekçe sundu.

Telefon Şifresi ve Özel Hayatın Gizliliği

Soruşturma sürecinde dijital materyallerin incelenmesi aşamasında Büşra Pekin, telefon şifresini yetkililerle paylaşmayı reddetti. Ünlü oyuncu, bu kararının arkasında tamamen özel hayatını koruma içgüdüsünün yattığını belirtti. Yakın zamanda bir göğüs ameliyatı geçirdiğini dile getiren Pekin, cihazında bu sürece dair kişisel fotoğrafların bulunduğunu ifade etti. Geçmişte pek çok ünlü ismin özel fotoğraflarının internet ortamına sızdırıldığını hatırlatan oyuncu, benzer bir mağduriyet yaşamaktan endişe duyduğunu savundu.

Suçlamaları Kesin Bir Dille Reddetti

Ünlü oyuncu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair iddiaları sert bir dille yalanladı. Hayatının hiçbir döneminde bu tür maddeleri tüketmediğini vurgulayan Pekin, sosyal medya hesaplarında da özendirici hiçbir paylaşım yapmadığını söyledi. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şahıslarla olan ilişkisine de açıklık getiren oyuncu, bu kişilerle sadece marka etkinlikleri ve davetlerde karşılaştığını belirtti. Herhangi bir yakınlığı bulunmadığını ifade ettiği bu şahıslarla, etkinlikler haricinde bir görüşme gerçekleştirmediğini ekledi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbestlik

Pekin, ifadesinde çevresindeki insanların kendisinin bu tür maddelere karşı olan net tavrını bildiğini dile getirdi. Suç işlemediği için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten oyuncu, suçsuz olduğunu savundu. Adli Tıp Kurumu’ndaki numune işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büşra Pekin, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın diğer ünlü isimleri kapsayan ayağı ise titizlikle sürdürülüyor.





Burak Doğan'ın özel haberine göre Büşra Pekin'in ifadesinden başlıklar şöyle;

“Sosyal medyalarım mevcuttur. Ancak hiçbir suretle bu platformlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım, alıntı, yeniden gönderi yapmadım. Buna benzer bir paylaşım yapmam söz konusu dahi olmamıştır ve olamaz.



Bahse konu telefon şifresini yakın zamanda göğsümden geçirmiş olduğum ameliyata ilişkin fotoğraflar olduğundan dolayı daha önceden de belirli kişilerin sosyal medyada özel fotoğraflarının yayılması endişesiyle paylaşmak istemiyorum.

Bahse konu maddeleri de kesinlikle hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Yukarıda belirttiğim gibi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım.

Ben yıllardır oyunculuk işi yaptığım için ve instagramda ciddi bir takipçi kitlem olduğu için marka davet etkinliklerine influencer olarak davet edilmekteyim. Bahse konu şahsı da (Sercan Yaşar) birkaç kez bu açılış ve marka etkinliklerinde gördüm ve tanıştım. Herhangi bir yakınlığımız bulunmamaktadır. Bu sebeple kendisi ile etkinlik haricinde hiçbir yerde görüşmemekle birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle kullanmadık.

Az önce belirttiğim üzere bahse konu yasa dışı maddelerin kullanılmasını asla tasvip etmediğim için çevremdeki insanlar beni böyle bir ortama davet edemeyeceklerini ve ikram edemeyeceklerini bilirler. Bu nedenle buna benzer bir duruma asla şahit olmadım.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığım için teminde söz konusu olmamıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”