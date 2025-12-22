Buse Terim, Palandöken’de Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

Buse Terim, Palandöken’de Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı
KADIN
Yayın Tarihi : 22-12-2025 19:36

 

11–14 Aralık tarihleri arasında Palandöken’de üçüncüsü gerçekleşen Fest on the Snow by Buse Terim, katılımcılarına bir kez daha unutulmaz bir festival deneyimi sundu. College E.M.A. organizasyonuyla hayata geçirilen etkinliğe; sosyal medyanın en etkili ve sevilen isimlerinden Buse Terim, Anıl Altan, Murat Ceylan, Sude Zülal Güler, Gökçe Gösterişli, Mihre Mutlu, Mehtap Algül, Melodi Elbirliler Türkmen, Arda Türkmen, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu, Pelin Baykal Akgün, Terim Arıcan, Mina Arıcan, Büşra Yurtgül Neziroğulları ve Berk Neziroğulları katıldı.

Müzik, kış sporları ve doğanın bir araya geldiği festivalde adrenalin ve eğlence gün boyu sürdü. Festival programı kapsamında sahne alan Kıvanç Kasar Altın Saatler ile davetlilere eğlenceli anlar yaşatırken, Alya’nın eşsiz sahnesiyle eğlence zirveye çıktı. Gecenin büyük sürprizi ise BLOK3 adıyla tanınan Hakan Aydın’ın enerji dolu performansıydı.

Festival boyunca hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden eğlenceli ve interaktif etkinlikler düzenlenirken, karın ve enerjinin buluştuğu Fest on the Snow by Buse Terim, kış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sundu.

Benzer Haberler
Ankara’da Güzelliğin Yeni Adresi: Meditouch Ankara Ankara’da Güzelliğin Yeni Adresi: Meditouch Ankara
Çocuklarda Otizmin 6 İşaretine Dikkat Çocuklarda Otizmin 6 İşaretine Dikkat
Davete Ünlü Akını! Herkes Oradaydı... Davete Ünlü Akını! Herkes Oradaydı...
“Dört Yıllık Yolculuk, Yeni Başlangıçlar” — Maruderm 4. Yıl Lansmanı “Dört Yıllık Yolculuk, Yeni Başlangıçlar” — Maruderm 4. Yıl Lansmanı
Varis kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor! Varis kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor!
Anne-babalar dikkat! Tedavi edilmediğinde uyku apnesine yol açabiliyor! Anne-babalar dikkat! Tedavi edilmediğinde uyku apnesine yol açabiliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!
  • 17-12-2025 10:06

Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!