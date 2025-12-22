Buse Terim, Palandöken’de Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı

11–14 Aralık tarihleri arasında Palandöken’de üçüncüsü gerçekleşen Fest on the Snow by Buse Terim, katılımcılarına bir kez daha unutulmaz bir festival deneyimi sundu. College E.M.A. organizasyonuyla hayata geçirilen etkinliğe; sosyal medyanın en etkili ve sevilen isimlerinden Buse Terim, Anıl Altan, Murat Ceylan, Sude Zülal Güler, Gökçe Gösterişli, Mihre Mutlu, Mehtap Algül, Melodi Elbirliler Türkmen, Arda Türkmen, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu, Pelin Baykal Akgün, Terim Arıcan, Mina Arıcan, Büşra Yurtgül Neziroğulları ve Berk Neziroğulları katıldı.

Müzik, kış sporları ve doğanın bir araya geldiği festivalde adrenalin ve eğlence gün boyu sürdü. Festival programı kapsamında sahne alan Kıvanç Kasar Altın Saatler ile davetlilere eğlenceli anlar yaşatırken, Alya’nın eşsiz sahnesiyle eğlence zirveye çıktı. Gecenin büyük sürprizi ise BLOK3 adıyla tanınan Hakan Aydın’ın enerji dolu performansıydı.

Festival boyunca hem yetişkinler hem de çocuklar için birbirinden eğlenceli ve interaktif etkinlikler düzenlenirken, karın ve enerjinin buluştuğu Fest on the Snow by Buse Terim, kış tutkunlarına eşsiz bir deneyim sundu.