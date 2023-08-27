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Buket Bengisu'dan “Sen Çıkınca Karşıma”

Hepimizin hayatında karşılaştığımız insanların bıraktığı izler vardır. Kiminin iyi, kiminin kötü… Bazıları hayatımıza girdiği için duacı oluruz; bazıları için de keşke tanımasaydım deriz. Buket Bengisu da yazın ruhuna uygun, içimizi açan şarkısı "Sen Çıkınca Karşıma" ile hayatımıza "İyi ki girdi" dediklerimizi anlatıyor.

Buket Bengisu'dan “Sen Çıkınca Karşıma”
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-08-2023 15:05

Yıllardır sanat camiasında çalışmalarına devam eden, yaptığı sahne programlarıyla İstanbul ve Bodrum gece hayatının sevilen isimlerinden olan, aynı zamanda eğitmen kimliği ile Dormen Akademi’de dersler veren 2002 Eurovision temsilcimiz Buket Bengisu, teklilerini birbiri ardına yayınlamaya devam ediyor.

Sanatçı, “Yalan” ve “Kırık Ayna”nın ardından bu kez hareketli bir şarkı olan "Sen Çıkınca Karşıma" ile müzikseverlerle buluşuyor.

AİLE BOYU MÜZİK
Sözü, müziği ve düzenlemesi Buket Bengisu'nun eşi, usta müzisyen Doğan Kospançalı imzalı şarkıda bu kez kadroya ikilinin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda klarinet eğitimi gören, 9 yaşındaki oğulları Doruk Kospançalı da dahil olarak annesine vokal yaptı.

DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan “Sen Çıkınca Karşıma”nın video klibi Mustafa Özen tarafından çekildi. Teklinin kapak tasarımı ise Fatih Kocatürk imzası taşıyor.

 

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