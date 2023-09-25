Advert

Bugüne kadar yediğiniz bütün börekleri unutturacak o leziz Banyolu Börek nasıl yapılır?

Artık klasikleşen börek tariflerinden sıkıldıysanız bu tarif tam da size göre. İşte davet sofralarınızın baş kahramanı haline gelecek o herkesin merak ettiği leziz banyolu börek tarifi.

Bugüne kadar yediğiniz bütün börekleri unutturacak o leziz Banyolu Börek nasıl yapılır?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 01:23

Börekler ara sıcak olarak hemen her sofrada yer alır. Ancak paçanga böreği, kol böreği, sigara böreği gibi klasik tarifler sıkıcı hale gelmeye başladı. Siz de misafirlerinize farklı bir börek ikram etmek istiyorsanız işte yiyenlerin mutlaka tarifini istediği, davetlilerinizin damağını çatlatacak banyolu börek tarifi.

Banyolu börek yapımı oldukça kolay ancak bir o kadar lezzetli ve sunumuyla göz dolduran bir börek çeşidi. Habersiz misafirlerinize 15 dakikada yapabileceğiniz, ayrıca önceden hazırlayıp buzlukta muhafaza edebileceğiniz bir börek. Sizler de artık herkesin yaptığı börekleri yapmaktan sıkıldıysanız banyolu börek tam size göre.

Banyolu Börek Tarifi

Banyolu Börek Malzemeleri

  1. 4 adet hazır yufka
  2. yarım kilo ıspanak
  3. Yarım su bardağı süt
  4. Yarım su bardağı sıvı yağ
  5. 150 gram eritilmiş tereyağı
  6. 1 litre su
  7. 1 yumurtanın sarısı
  8. 1 kaşık çörekotu veya susam

Yapılışı

Tereyapı kısık ocakta eritin, erimiş tereyağ, sıvı yağ ve sütü bir kapta karıştırarak sos elde edin. Yufkalarınızı tezgahın üzerine yayarak hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkalara sürün. Bu sırada ıspanaklarınızı kavurun. İki kat yufkayı sosla birbirine yapıştırarak elde ettiğiniz yufkayı üçgen şekilde kesin. Kestiğiniz üçgen yufkalara ıspanak koyarak kalınca sarın. Sardığınız börekleri derin bir kaba doldurduğunuz oda sıcaklığındaki suya daldırın. Birkaç saniye beklettiğiniz börekleri çıkarıp yağlı kağır serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sürdüğünüz börekleri, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Banyolu böreğiniz hazır. Afitey olsun.

Benzer Haberler
Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi
Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı
Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1
Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı
Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim
Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası