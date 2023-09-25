Bugüne kadar yediğiniz bütün börekleri unutturacak o leziz Banyolu Börek nasıl yapılır?

Börekler ara sıcak olarak hemen her sofrada yer alır. Ancak paçanga böreği, kol böreği, sigara böreği gibi klasik tarifler sıkıcı hale gelmeye başladı. Siz de misafirlerinize farklı bir börek ikram etmek istiyorsanız işte yiyenlerin mutlaka tarifini istediği, davetlilerinizin damağını çatlatacak banyolu börek tarifi.

Banyolu börek yapımı oldukça kolay ancak bir o kadar lezzetli ve sunumuyla göz dolduran bir börek çeşidi. Habersiz misafirlerinize 15 dakikada yapabileceğiniz, ayrıca önceden hazırlayıp buzlukta muhafaza edebileceğiniz bir börek. Sizler de artık herkesin yaptığı börekleri yapmaktan sıkıldıysanız banyolu börek tam size göre.

Banyolu Börek Tarifi

Banyolu Börek Malzemeleri

4 adet hazır yufka yarım kilo ıspanak Yarım su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 150 gram eritilmiş tereyağı 1 litre su 1 yumurtanın sarısı 1 kaşık çörekotu veya susam

Yapılışı

Tereyapı kısık ocakta eritin, erimiş tereyağ, sıvı yağ ve sütü bir kapta karıştırarak sos elde edin. Yufkalarınızı tezgahın üzerine yayarak hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkalara sürün. Bu sırada ıspanaklarınızı kavurun. İki kat yufkayı sosla birbirine yapıştırarak elde ettiğiniz yufkayı üçgen şekilde kesin. Kestiğiniz üçgen yufkalara ıspanak koyarak kalınca sarın. Sardığınız börekleri derin bir kaba doldurduğunuz oda sıcaklığındaki suya daldırın. Birkaç saniye beklettiğiniz börekleri çıkarıp yağlı kağır serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sürdüğünüz börekleri, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Banyolu böreğiniz hazır. Afitey olsun.