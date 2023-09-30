Süper Lig'de 30 Eylül Heyecanı: Takımlar Puan İçin Mücadele Ediyor! Bugün kimin maçı var? 30 Eylül 2023 Süper Lig'de hangi maçlar var? Bein Sports yayın akışı bu akşam kimin maçı var ve bugünkü maçlar hangi kanalda Süper Lig maç takvimi ve takımların son durumlarıyla birlikte sizlerle.

Sivasspor ve Hatayspor Puan Kavgasında

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Maç 13:30'da start alacak ve beIN Sports 1 ekranlarına gelecek. İki formda olan bu takımların mücadelesi nefesleri kesecek. Sivasspor'da Rodrigues'in sakatlığı bulunurken, Hatayspor ise Trabzonspor galibiyetiyle moral bulmuş durumda.

Muhtemel 11’ler: Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Max Gradel, Fajr, Yatabare, Mustapha Yatabare

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Akpınar, Katranis, Aabid, Traore, Boupendza, Ribeiro, Akintola, Mirallas

İstanbulspor, İlk Galibiyet Peşinde

İstanbulspor evinde Antalyaspor'u ağırlarken, ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karşılaşma 16:00'da ve beIN Sports 2 ekranlarına gelecek. İstanbulspor, lige iyi bir başlangıç yapamamışken, Antalyaspor da orta sıralarda kalmış durumda.

Muhtemel 11’ler: İstanbulspor: Volkan Babacan, Onur Ayık, Mehmet Yeşil, Alpay Çelebi, Kerim Alıcı, Muhammed Gönülaçar, Muhammed Enes Durmuş, Berkay Samancı, Emre Çolak, Erdoğan Yeşilyurt, Jahovic

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Gülüm, Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill

Trabzonspor, Yenilgiyi Telafi Arayışında

Trabzonspor, Hatayspor yenilgisinin ardından Pendikspor ile 16:00'da Papara Park'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un galibiyet için sahaya çıkarken, Pendikspor da sürpriz peşinde.

Muhtemel 11’ler: Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu

Pendikspor: Erden Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Senqueira, Oscar Romero, Midtjsö, Vukovic, Musamba, Endri Çekici, Thuram

Galatasaray, Liderlik İçin Sahada

Ligde iddialı olan Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırlayarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarına gelecek. Icardi'nin performansı da büyük merak konusu.

Muhtemel 11’ler: Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır Öztürk, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem Ekinci Morutan Rodrigues Efkan Bekiroğlu Bajic