BOMBA Ödeme Kulisi Sızdı! Emekliye Göbek Attıracak 3. İkramiye Rakamları Açıklandı

Emekliye Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olması sebebiyle uzun zamandır 3. ikramiye verileceği iddiaları konuşulmaktaydı. Emekliye 100. yıl ikramiyesi adı altında tek seferli ikramiye ödemesi yapılacağı açıklaması akabinde, ikramiye miktarı da merak edilir oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği 100. yıl ikramiyesi ile alakalı detaylar oluşmaya başladı. Emekliye her sene dini bayramlarda ikramiye ödemesi yapılmakta. 900 TL ile başlayan bu ödemeler, 2023 senesinde 2.000 TL'ye çıkartılmış bulunmakta. Bu sene Cumhuriyet Bayramında da bir ikramiye ödemesinin yapılacağı ön görülüyor. Bunun sebebinin ise emeklinin düşen refah payını arttırmak hem de Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 17 milyon emekliye Tek seferlik olarak verilmesi planlanan ödeme 100. yıl ikramiyesi olarak gündeme çıkmış bulunmaktadır. Artan enflasyon rakamları karşısında emeklinin nefes almasını sağlamak amacıyla ödenecek olan 100. Yıl ikramiyesi ne kadar olacağı soruluyor. Peki emekliye 100. Yıl ikramiyesinde Ne kadar ödeme yapılacak? Emekliler 100. yıl ikramiyesini ne zaman alacak?

Hükümetin emekliye yönelik yaptığı bir jest olarak gündeme çıkan 100. Yıl ikramiyesi gündemden düşmek bilmiyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zam emeklinin cebini boş bırakmış iken hükümet emeklinin refahını sağlamak amacı ile yeni bir çalışma başlattığı ortaya çıkıyor. 1 Ekimde meclisin açılması ile birlikte ilk önce emekli zammı konusu ele alınacak iken öte yandan emekli zammının yanı sıra Bir de üçüncü ikramiye müjdesi geleceği bildiriliyor. Kulislerde dolanan bilgilerde Cumhuriyetimizin 100. Yılı Dolayısıyla emekliye dini bayramlarda verilen ikramiye haricinde 3. ikramiye verileceği söylentileri mevcut. Masadaki rakam ise 5.000 TL'den başlıyor. Tek seferlik ödenecek 100. Yıl ikramiyesinin miktarı ile alakalı bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları devam ettiği bilinirken, masaya yatırılan 5.000 TL rakamında Anlaşma sağlandığı konuşuluyor. Çalışmaların meclisin açılmasından sonra başlaması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde de emekliye duyurulması planlanıyor

1 Ekim'de meclisin açılması ile birlikte emekliye ara zam konusu görüşülmeye başlanacağı bilinirken öte yandan Öncelikli konulardan birinin de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olduğu biliniyor. Dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi haricinde 3. bir ikramiye ödemesi yapılacağı kesinleşmiş bulunuyor . Konu ile alakalı Ekonomist Abdülkadir Develi 3. ikramiye ile alakalı ön görüsünde "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.