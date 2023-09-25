Advert

Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi

Vodafone ile olan stadyum sponsorluğu anlaşmasını bitiren Beşiktaş'ta taraftarlar yeni sponsoru merakla bekliyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi...

Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 18:41

Vodafone ile olan stadyum sponsorluğu anlaşmasını bitiren Beşiktaş'ta taraftarlar yeni sponsoru merakla bekliyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi...Artık Beşiktaş'ın maçlarını oynayacağı stadyumun adı "Tüpraş Stadyumu" olacak. 2023/24 sezonu için yapılan anlaşma bedeli, başarı primiyle birlikte 230.383.150 TL + KDV olarak açıklandı.

Daha önce yapılan stat sponsorluğu anlaşması bu sezon sonunda bitmişti. Yeni bir sponsor bulma çabası içerisinde olan Beşiktaş yönetimi, uluslararası bazı firmalarla da görüşmeler yapmıştı. Ancak somut bir sonuç alınamayınca Beşiktaş, bu sezonu stadyum adı belirlenmeden sürdürmek zorunda kaldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kısa süre önce bir Divan Kurulu Toplantısı'nda bu konuda müjdeli haberin yakında verileceğini ifade etmişti. Başkan Çebi, bu toplantıda sponsorluk gelirlerinin arttığını ve stadyum isim hakkı konusunda önemli bir gelişmenin olacağını belirtmişti.

Nihayet beklenen açıklama Beşiktaş Kulübü tarafından yapıldı. Tüpraş ile yapılan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirime göre; bu anlaşma 3 sezon için geçerli olacak ve 2023/24 sezonu için belirlenen tutar üzerinden gelecek sezonlar için ücret belirlenecek.

Beşiktaş taraftarlarının bu gelişmeyle büyük bir merak konusu olan stadyum isim hakkı meselesi de sona ermiş oldu. Şimdi gözler, Tüpraş sponsorluğunun Beşiktaş'a sportif ve finansal anlamda katacağı değerlerde.

Benzer Haberler
Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı
Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1
Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı
Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim
Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?
Türkiye'nin en çok tercih edilen 15 SUV modeli Türkiye'nin en çok tercih edilen 15 SUV modeli
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası