Vodafone ile olan stadyum sponsorluğu anlaşmasını bitiren Beşiktaş'ta taraftarlar yeni sponsoru merakla bekliyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi...Artık Beşiktaş'ın maçlarını oynayacağı stadyumun adı "Tüpraş Stadyumu" olacak. 2023/24 sezonu için yapılan anlaşma bedeli, başarı primiyle birlikte 230.383.150 TL + KDV olarak açıklandı.

Daha önce yapılan stat sponsorluğu anlaşması bu sezon sonunda bitmişti. Yeni bir sponsor bulma çabası içerisinde olan Beşiktaş yönetimi, uluslararası bazı firmalarla da görüşmeler yapmıştı. Ancak somut bir sonuç alınamayınca Beşiktaş, bu sezonu stadyum adı belirlenmeden sürdürmek zorunda kaldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kısa süre önce bir Divan Kurulu Toplantısı'nda bu konuda müjdeli haberin yakında verileceğini ifade etmişti. Başkan Çebi, bu toplantıda sponsorluk gelirlerinin arttığını ve stadyum isim hakkı konusunda önemli bir gelişmenin olacağını belirtmişti.

Nihayet beklenen açıklama Beşiktaş Kulübü tarafından yapıldı. Tüpraş ile yapılan stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirime göre; bu anlaşma 3 sezon için geçerli olacak ve 2023/24 sezonu için belirlenen tutar üzerinden gelecek sezonlar için ücret belirlenecek.

Beşiktaş taraftarlarının bu gelişmeyle büyük bir merak konusu olan stadyum isim hakkı meselesi de sona ermiş oldu. Şimdi gözler, Tüpraş sponsorluğunun Beşiktaş'a sportif ve finansal anlamda katacağı değerlerde.