Beşiktaş 2-1 Kayserispor maç özeti ve golleri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, maçta geriye düşmesine rağmen kısa bir süre içinde bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle bein sports Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain atarken, Chamberlain bu golle Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Kayserispor’un golüyse Carlos Mane’den geldi.

İlk yarı golsüz sona ererken, Kayserispor, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak öne geçti. Ancak Beşiktaş, geriye düştükten sadece altı dakika sonra attığı gollerle bu dezavantajını ortadan kaldırdı. Bu, hem futbolcuların oyun içindeki direncini hem de takımın genel karakterini yansıtan bir durumdu.

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş kariyerindeki ilk golüyle taraftarları sevindirirken, Vincent Aboubakar da kritik bir golle takımına katkıda bulundu. Kayserispor'un bu maçta aldığı yenilgi, onların bu sezonki ilk mağlubiyetiydi.

Beşiktaş'ın galibiyetle ayrıldığı bu maçta önemli bir detay da Rachid Ghezzal'ın sahadaki varlığıydı. Cezayirli futbolcu, uzun bir aranın ardından ilk kez 11’de sahada yer aldı. Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık ve kişisel sorunlar nedeniyle kadroda yer alamayan Ghezzal, bu maçla birlikte sahalara dönüş yaptı.

Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç kadrosunda önemli değişikliklere imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maça göre 6 oyuncu değişikliği yaptı.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 10’a yükselterek ligdeki iddiasını sürdürdü. Kayserispor ise ligdeki ilk yenilgisini almış oldu ve 9 puanda kaldı.