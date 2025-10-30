Bertan Asllani’nin Yeni Projesi Belli Oldu: İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’lu “Doc” Dizisine Katılıyor!

Yabani dizisiyle büyük çıkış yakalayan genç jön Bertan Asllani, NOW’un merakla beklenen uyarlama dizisi **“Doc”**un başrol kadrosuna dahil oldu. Asllani, dizide “Toprak” karakterini canlandıracak.

Bertan Asllani’nin Yeni Projesi Belli Oldu: İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’lu “Doc” Dizisine Katılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2025 18:58

Bertan Asllani'den Yeni Bir Başarı Hikayesi

 

Genç kuşağın dikkat çeken, başarılı ve yakışıklı jönlerinden Bertan Asllani, 'Yabani' dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalamış ve birçok ödül kazanmıştı. Hayranları, diziden sonra Asllani'nin hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağını merakla bekliyordu. Beklenen haber geldi ve ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

 

NOW’un İddialı Dizisi “Doc”un Kadrosunda

 

Gözde yıldız Bertan Asllani, yeni yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olan, NOW'da yayımlanacak Dass Yapım imzalı "Doc" dizisinin başrol kadrosuna katıldı.

“Doc” dizisi, İtalya'da son 15 yılda en çok izlenen yapımlardan olan ve "Nelle Tue Mani" adıyla bilinen dizinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara taşınıyor.

 

 "Toprak" Rolüyle Geliyor

 

Bertan Asllani, dizinin güçlü başrol kadrosunda "Toprak" karakterine hayat verecek.

  • Rolü: Dizide İbrahim Çelikkol'un canlandıracağı "İnan" karakterinin kayınbiraderi olarak izleyici karşısına çıkacak.

  • Yönetmen: Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Ketche oturuyor.

  • Diğer Başrol İsimleri: Asllani, dizinin başrollerini paylaşacak olan İbrahim Çelikkol ve Alina Boz gibi ünlü isimlerle birlikte rol alacak.

Asllani'nin, yeni ve iddialı projesi “Doc” ile kariyerindeki yükselişi sürdürmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Ajda Pekkan’dan Sosyal Medya Baskısına Esprili Yanıt: 'Cimri Ajda' Diyorlar! Ajda Pekkan’dan Sosyal Medya Baskısına Esprili Yanıt: 'Cimri Ajda' Diyorlar!
Fadik Sevin Atasoy Samuray Oluyor: Dünyanın İlk Kadın Samuray Okuluna Türkiye’den Kabul Edilen İsim! Fadik Sevin Atasoy Samuray Oluyor: Dünyanın İlk Kadın Samuray Okuluna Türkiye’den Kabul Edilen İsim!
Gülşen’den Sahneye Para Atan Seyirciye Atatürk Uyarısı: Gülşen’den Sahneye Para Atan Seyirciye Atatürk Uyarısı: "Nasıl Attınız Ya?"
Orhan Hakalmaz İkinci Hayatını Kutluyor: Yeğeni Böbreğini Verdi Orhan Hakalmaz İkinci Hayatını Kutluyor: Yeğeni Böbreğini Verdi
Oyuncusu Sevim Erdoğan’a Sevgili Şoku: 225 Bin TL Dolandırıcılık! Oyuncusu Sevim Erdoğan’a Sevgili Şoku: 225 Bin TL Dolandırıcılık!
Sıla ve İlker Kaleli'den Cumhuriyet'in 102. Yılına Coşkulu Kutlama! Sıla ve İlker Kaleli'den Cumhuriyet'in 102. Yılına Coşkulu Kutlama!
ÇOK OKUNANLAR
Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
  • 27-10-2025 09:56

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 27-10-2025 17:11

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”