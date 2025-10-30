Bertan Asllani’nin Yeni Projesi Belli Oldu: İbrahim Çelikkol ve Alina Boz’lu “Doc” Dizisine Katılıyor!

Bertan Asllani'den Yeni Bir Başarı Hikayesi

Genç kuşağın dikkat çeken, başarılı ve yakışıklı jönlerinden Bertan Asllani, 'Yabani' dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalamış ve birçok ödül kazanmıştı. Hayranları, diziden sonra Asllani'nin hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağını merakla bekliyordu. Beklenen haber geldi ve ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

NOW’un İddialı Dizisi “Doc”un Kadrosunda

Gözde yıldız Bertan Asllani, yeni yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olan, NOW'da yayımlanacak Dass Yapım imzalı "Doc" dizisinin başrol kadrosuna katıldı.

“Doc” dizisi, İtalya'da son 15 yılda en çok izlenen yapımlardan olan ve "Nelle Tue Mani" adıyla bilinen dizinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara taşınıyor.

"Toprak" Rolüyle Geliyor

Bertan Asllani, dizinin güçlü başrol kadrosunda "Toprak" karakterine hayat verecek.

Rolü: Dizide İbrahim Çelikkol 'un canlandıracağı "İnan" karakterinin kayınbiraderi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen: Dizinin yönetmen koltuğunda başarılı isim Ketche oturuyor.

Diğer Başrol İsimleri: Asllani, dizinin başrollerini paylaşacak olan İbrahim Çelikkol ve Alina Boz gibi ünlü isimlerle birlikte rol alacak.

Asllani'nin, yeni ve iddialı projesi “Doc” ile kariyerindeki yükselişi sürdürmesi bekleniyor.