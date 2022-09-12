Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a: Aşığım!

Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Oğlum' dizisinde 'Melike' karakterine hayat veren Nihal Yalçın ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berker Güven, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Güven, rol aldığı dizinin çekimleri için Ayvalık'a gideceğini ifade etti.

"NİHAL'E AŞIĞIM!"

Kendisini yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven, "Arkadaşlar geçenlerde bizim için 'Birbirlerine mesafeliler' diye yazmışsınız. Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım. O benim canım, ona nasıl mesafeli olurum? Lütfen bunu düzeltin." diyerek, güldü.

Sevgilisini öpücüklere boğan ünlü oyuncu, sık sık Nihal Yalçın'a sarılmayı da ihmal etmedi.