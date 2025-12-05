Beren Saat'in Cesur Sahneli Filmi Vizyondan Çekildi: "Gizli Profil" Gösterim Tarihi Listeden Aniden Kaldırıldı!

Beren Saat'in başrolde olduğu ve cesur sahneler içerdiği iddia edilen "Gizli Profil" filminin 19 Aralık'taki vizyon tarihi, "yeterli hazırlığın tamamlanamaması" nedeniyle vizyon listesinden kaldırıldı.

Beren Saat'in Cesur Sahneli Filmi Vizyondan Çekildi:
Yayın Tarihi : 05-12-2025 10:11

Cesur sahneler içerdiği iddia edilen ve başrolünde ünlü oyuncu Beren Saat'in yer aldığı “Gizli Profil” filmi, 19 Aralık'ta vizyona girmesi beklenirken, beklenmedik bir kararla vizyon takviminden kaldırıldı.

Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönetmenliğini üstlendiği, OGM Pictures imzalı yapımda Beren Saat'e Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener gibi isimler eşlik ediyordu.

Vizyondan Kaldırılma Nedeni: "Yeterli Hazırlık Tamamlanamadı"

Başlangıçta Prime Video için çekilen ancak oyuncu kadrosu ve hikayesinin sinemada da karşılık bulacağı düşünülerek vizyona sokulması planlanan film, listelerde yer almadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapımın gösterimden çekilme nedeni olarak resmi kaynaklarca "yeterli hazırlığın tamamlanamaması" gösterildi. Filmin yeni vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

Filmin Konusu

"Gizli Profil" filminde Beren Saat, ünlü araştırmacı gazeteci Rengin karakterini canlandırıyor. Rengin, yeni yazı dizisi için önemli bir konunun peşine düşerken, kimliğini gizlemek zorunda kalır. Bu süreçte, Rengin'in yaşam biçimine tamamen zıt olan Zeyno ile bir anlaşma yaparak kendisini alışık olmadığı bir dünyanın içinde bulur.

