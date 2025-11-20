"Beni Dinlemeden Hüküm Verildi": Akın Akınözü'nden Sert Tepki

Oyuncular Sendikası’nın yapay zekâ dizisi "Tesseract" ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, projede yer alan Akın Akınözü hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Akınözü, sendikanın açıklaması nedeniyle mesleki itibarının zedelendiğini belirtti.

Sendika, Tesseract'ın Risk Taşıdığını Söylemişti

Oyuncular Sendikası, tamamen yapay zekâ ile üretileceği açıklanan Tesseract projesi hakkında kapsamlı bir duyuru yayımlamıştı. Sendika, Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı bu projenin, oyunculuk mesleğinin geleceği için ciddi riskler taşıdığını paylaşmıştı.

Akınözü: "Beni Dinlemeden Hüküm Verdiler"

Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yayımladığı metinle sendikaya tepki gösterdi. Oyuncu, projenin tüm süreçlerinde aktif bulunduğunu vurguladı. Sendikanın kendisiyle konuşmadan açıklama yapmasını ciddi bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Akınözü, şu ifadeleri kullandı: "Bizimle konuşmadan, anlamadan ve dinlemeden böyle bir açıklamayla hüküm vermeye kalkmaları son derece düşündürücüdür."

"Mesleki Huzurumu Bozdu"

Ünlü oyuncu, devam eden dizisinin setinde işine odaklanması gerekirken bu açıklamaya cevap hazırlamak zorunda bırakılmasından şikayetçi oldu. Akınözü, sendikanın huzurunu bozduğunu belirtti. Oyuncu, mesleki itibarının zedelenmesi nedeniyle hakkını hukuki yollarla arayacağını açıkladı.