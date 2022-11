Bendeniz'in benzersiz hitleri yeniden canlanacak!

Kendine has yorumu ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan Bendeniz, 12 hit parçasını güncel haliyle ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ isimli albümünde topladı. En sevilen şarkılarından derlediği albümü ile müzikseverleri geçmişe götürecek olan başarılı sanatçı, seslendirdiği parçalarla herkesi bir kez daha sarıp sarmalayacak. Hayranlarıyla 29 yıl önce ilk kez buluşturduğu ‘Sen Kaybettin’ şarkısından, klasikleşen “Sana Mı Kaldım”a, “80 Günde Devri-i Alem”den “Kapında Günlerim”e uzanan nostaljik parçalarından oluşan ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak. Albümün düzenlemesi için Ceyhun Çelikten ile bir araya gelen Bendeniz, taze parçalarıyla ruhları adeta yenileyecek. Merakla beklenen albüm ise başlı başına Bendeniz’in eserlerinden oluşuyor. 11 parçanın söz ve müziği Bendeniz’in kendisine aitken, bir parçanın sözünü Zeynep Kurşuncu Tatlı müziğini ise Garo Mafyan üstleniyor. Müzikal kariyerinde önemli yer edinmiş şarkılarını farklı bir formda dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı şu duyguları paylaşıyor; “Bu albümümde daha çok slow parçalar var. En çok sevilen slowları müzikseverler için topladık. Şarkıların sahne versiyonlarını yaptık. Sahnede nasıl çalıyorsak albüme de aynısı koyduk.”

