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Beklenen Konut Kredisi Ekim'de Geliyor! Hükümet Fişe Bastı Evsiz Kalmayacak

Ev alacaklara müjdeli haber verildi İlk defa ev alacaklara verilen bu fırsat uzun süredir beklenmekteydi.

Beklenen Konut Kredisi Ekim'de Geliyor! Hükümet Fişe Bastı Evsiz Kalmayacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-09-2023 22:34

Ev alacaklara müjdeli haber verildi. İlk defa ev alacaklara verilen bu fırsat uzun süredir beklenmekteydi. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'nın aldığı karar doğrultusunda konut kredilerinde de kallavi artış meydana gelmişti. % 3.2'lere yaklaşan faiz oranları sonrasında ev sahibi olmak isteyen vatandaş bir hayli zor duruma düştü. Kredi faizlerinin artması sonrasında Merkez Bankası ve BDDK harekete geçerken düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Planlanan kapsamda faiz oranları ve vade sayılarının da açıklanması ilk defa ev sahibi olacak olan vatandaşı sevindireceğe benziyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Bankacılık düzenleme denetleme Kurumu ortak çalışmaları ile birlikte çok kısa sürede uygulamaya geçecek olan uygun kredilendirme sistemi üzerinde çalışmalar sürüyor. Özellikle son zamanlarda konut ve kira fiyatlarında yaşanan büyük artış pandemi sonrasında başlamış ve deprem Sonrasında da konut stoğu tükenmeye başlamıştı. Bu kapsamda Devlet yeni konut projeleri geliştirmeye başlarken Bu sayede vatandaşın yeni evlerine erişim imkanı da artmış bulunmakta.

Ekimde başlayacak

Uygulanması beklenen uygun faizli konut kredisi ile alakalı faiz oranları ile birlikte vade sayıları belirlendi. Dar gelirli vatandaşın faydalanacağı ve ilk konut alan bireye sunulan %1.20 faiz 180 ay vade ile geri ödeme seçenekleri ile birlikte 180 ayda vatandaşın giderini yaklaşık %70 oranında azaltması bekleniyor. Bu orana göre 180 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekildiğinde aylık ödeme 64 bin 812 TL, toplam ödemesi ise 11 milyon 666 bin TL oluyor. Şu sıralar bankaların konut kredileri %3.23 faiz uygulamakta

 

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