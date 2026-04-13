Barış Murat Yağcı’ya Eski Yarışmacıdan Ağır Hakaret: Sosyal Medya İkiye Bölündü

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026, hem ada içindeki rekabetle hem de dışarıdan gelen yorumlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu hafta Mavi takımda yaşanan eleme süreci ve Gözde’nin vedası, eski yarışmacıları da ikiye böldü. Yarışmanın en hırslı isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem elenen Gözde’ye hem de Mavi takımın dikkat çeken ismi Barış Murat Yağcı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Gözde’nin Vedası ve "Hakkımı Helal Etmiyorum" Çıkışı

Mavi takımda yapılan strateji sonrası Lina, Seda, Sude ve Gözde eleme potasına girmiş; nefes kesen mücadelenin ardından adaya veda eden isim Gözde olmuştu. Elenmesinin ardından takım arkadaşlarına sitem eden Gözde, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek ayrılmıştı. Bu vedaya kayıtsız kalmayan Hikmet Tuğsuz, Gözde’nin performansını hedef alarak, "Bir tane doğru dürüst atışın yok. Neyin kafasını yaşıyorsun? Buraya bile iyi geldin, halk tarafından sevilmedin" ifadelerini kullandı.

Hikmet Tuğsuz’dan Barış Murat Yağcı’ya Ağır Eleştiri

Tartışmanın fitilini ateşleyen asıl olay ise Hikmet Tuğsuz’un Barış Murat Yağcı hakkındaki sözleri oldu. Mavi takımın stratejisini ve oylama kararlarını eleştiren Tuğsuz, Yağcı’nın Sude’yi potaya göndermesini tutarsızlık olarak nitelendirdi. Hakaret içerikli ifadeler de kullanan Tuğsuz, şu paylaşımı yaptı:

“Ya o s.lak ki, kendi kendisiyle çelişiyor. Zargana, neden Sude’yi yazdın o zaman? Beyza’yı neden yazmadın? Sen de onlarla hareket ediyorsun, balık hafızalı.”

Sanal Medya İkiye Bölündü

Hikmet Tuğsuz’un özellikle Barış Murat Yağcı için kullandığı "Zargana" ve "balık hafızalı" yakıştırmaları, Survivor izleyicileri arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar Tuğsuz’un analizlerine katılırken, büyük bir kesim ise üslubun çok sert ve hakaret içerikli olduğunu belirterek tepki gösterdi. Barış Murat Yağcı cephesinden bu ağır eleştirilere bir yanıt gelip gelmeyeceği merak edilirken, adadaki strateji savaşlarının önümüzdeki günlerde daha da kızışması bekleniyor.