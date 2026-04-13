Barış Arduç Milano’da Minderin Tozunu Attırdı: Jiu-Jitsu’da Altın Madalya

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2026 09:25

Ekranların sevilen ismi Barış Arduç, bu kez oyunculuk yeteneğiyle değil, sporcu kimliğiyle uluslararası bir başarıya imza attı. Uzun süredir dövüş sanatlarına olan ilgisiyle bilinen ünlü oyuncu, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen prestijli bir organizasyonda ter döktü. Disiplinli çalışmalarının karşılığını madalyayla alan Arduç, hem hayranlarını hem de spor camiasını gururlandırdı. Başarılı oyuncu, sahne ışıklarının ardından çıktığı minder üzerinde de ne kadar iddialı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

85 Kiloda Gelen Şampiyonluk

Milano’da gerçekleştirilen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship, dünyanın dört bir yanından yetenekli sporcuları bir araya getirdi. Barış Arduç, bu zorlu şampiyonada 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele etti. Teknik becerisi ve fiziksel dayanıklılığıyla dikkat çeken oyuncu, rakiplerini tek tek saf dışı bırakmayı başardı. Üstün bir performans sergileyen Arduç, final karşılaşmasının ardından altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Sporcu Kimliğiyle İlham Veriyor

Oyunculuk kariyerindeki başarısını spor sahalarına da taşıyan Barış Arduç, bir süredir Jiu-Jitsu disiplini üzerine yoğun eğitimler alıyordu. Sosyal medya hesaplarından sık sık antrenman görüntülerini paylaşan ünlü isim, bu tutkusunu profesyonel bir zaferle taçlandırmış oldu. Sporun sadece bir hobi olmadığını, büyük bir disiplin gerektirdiğini vurgulayan Arduç'un bu başarısı, genç yetenekler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluşturdu.

Milano’da İstiklal Marşı Gururu

Uluslararası bir arenada birincilik kürsüsüne çıkan ünlü oyuncu, kazandığı bu zaferle Milano sokaklarında ve spor salonunda büyük takdir topladı. Sanat dünyasından pek çok meslektaşı ve takipçisi, Arduç’un başarısını sosyal medya üzerinden tebrik yağmuruna tuttu. Profesyonel bir oyuncu olarak yoğun set programına rağmen spora ayırdığı vakit ve elde ettiği bu derece, Arduç’un çok yönlü kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü yıldızın bir sonraki hedefinin hangi şampiyona olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

