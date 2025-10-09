Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül’den "Yemin Ettim" Yorumu

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan’ın 1991 yılında yayınlanan ve hafızalara kazınan eseri “Yemin Ettim”, yıllar sonra Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül’ün dinamik ve enerjik yorumu ile yeniden dinleyicilerle buluşuyor.

Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül’den
Yayın Tarihi : 09-10-2025 14:06

 

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı, geçmişin izlerini geleceğe taşırken iki farklı kuşağı bir araya getiriyor. Müziğin duygusal gücünü yıllardır sahnelerde hissettiren Bahadır Tatlıöz ile samimi ve naif yorumuyla dikkat çeken Çağan Şengül’ün tarzları bu projede güçlü bir uyum yakalıyor.

Şarkının düzenlemesi deneyimli aranjör Cüneyt Yamaner imzası taşırken, klibin yönetmenliğini ise Bahadır Tatlıöz üstleniyor. Hem müziği hem de görsel dünyasıyla özenle hazırlanan proje, dinleyicilere kalplere dokunan bir deneyim sunuyor.

Synthwave Disco tınılarıyla modern bir form kazanan ‘Yemin Ettim’, sonbaharın melankolik atmosferine eşlik eden yorumla yeniden hayat buluyor. Kendi döneminde satış rekorları kıran ve yıllar boyunca dilden dile dolaşan klasik eser, şimdi bambaşka bir hisle yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Kayahan’a içten bir anma ve derin bir teşekkür niteliği taşıyan proje, geçmişle bugünü bir araya getiriyor.

Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül’ün yeni projesi “Yemin Ettim”, 10 Ekim tarihinden itibaren klibiyle birlikte tüm dijital müzik platformlarında yayında!

