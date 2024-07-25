Bağışıklık sistemi düşüklüğünün 11 belirtisi

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve uyku, stres yönetimi, hijyen ve sigara içmemenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, bağışıklık sisteminin düşük olduğunu gösteren 11 belirtiyi paylaştı:

Sık sık enfeksiyon geçirmek

Bağışıklık sistemi güçsüzlüğünün en yaygın belirtilerinden biri, sık sık enfeksiyon geçirmektir. Eğer yılda birkaç kez soğuk algınlığı, grip, idrar yolu enfeksiyonu veya diğer enfeksiyonları yaşıyorsanız bağışıklık sisteminiz zayıf olabilir.

Yavaş iyileşen yaralar

Yaralarınızın ve kesiklerinizin normalden daha uzun sürede iyileştiğini fark ediyorsanız, bu bağışıklık sistemi güçsüzlüğünün bir işareti olabilir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, yaraların hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Sürekli yorgun hissetmek

Sürekli yorgun hissetmek ve enerjik olmamak da bağışıklık sistemi sorunlarının bir belirtisi olabilir. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlarla savaşmak için zorladığında kronik yorgunluk oluşabilir.

Cilt sorunlarıyla karşılaşmak

Cilt sağlığı, bağışıklık sistemimizin bir yansımasıdır. Kişide sık sık cilt enfeksiyonları, kızarıklık, egzama veya sedef hastalığı gibi problemler gözlemleniyorsa, bu durum bağışıklık sistemi güçsüzlüğünü gösterebilir.

Sindirim sorunları yaşamak

Bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ile yakından ilişkilidir. İshal, kabızlık, şişkinlik veya gaz gibi kronik sindirim sorunları yaşıyorsanız bağışıklık sisteminizi güçlendirmekte fayda var.

Kronik sinüzit

Sinüzit, sinüs boşluklarının iltihaplanmasıdır ve genellikle bağışıklık sistemi sorunlarının bir işareti olarak kabul edilir.

Alerjik reaksiyonlar

Bağışıklık sistemi sorunları, vücudun normalde zararsız olan maddelere karşı aşırı tepki vermesine neden olabilir. Sık sık alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız bu durum bağışıklık sisteminizin düzgün çalışmadığını gösterebilir.

Ateş ve titreme

Açıklanamayan ateş ve titreme atakları, vücudunuzun bir enfeksiyonla savaşmaya çalıştığını ve bağışıklık sisteminizin zorlandığını gösterebilir.

Lenf bezlerinde şişlik

Lenf bezlerinde sürekli şişlik, bağışıklık sistemi sorunlarının bir belirtisi olabilir. Lenf bezleri, bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır ve enfeksiyonlarla savaşırken şişebilir.

Otoimmün hastalıklar

Bağışıklık sistemi bazen vücudun kendi hücrelerine saldırarak otoimmün hastalıklara yol açabilir. Lupus, romatoid artrit, Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemi sorunlarının ciddi belirtilerindendir.