Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.

Somer Sivrioğlu'ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması! Hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef, Avustralya'dan Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Avustralya’dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.
Yayın Tarihi : 09-04-2026 16:49

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında çıkan gözaltı kararı üzerine Avustralya’dan bir açıklama yayınladı. Soruşturma dosyasında adı geçen 14 isimden biri olan Sivrioğlu, adaletten kaçmayacağını ve en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini belirtti.

"Dönüş Biletimi Aldım, Yola Çıkıyorum"

Yaklaşık üç aydır işleri nedeniyle Avustralya’da bulunan ünlü şef, hakkındaki iddiaları sabah saatlerinde öğrendiğini ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Sivrioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."

Soruşturma Kapsamı Genişliyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, Somer Sivrioğlu'nun yanı sıra sanat ve magazin dünyasından birçok popüler isim hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlamalarıyla işlem yapılmıştı. Sivrioğlu'nun İstanbul'a iniş yaptıktan sonra doğrudan emniyete giderek ifade vermesi bekleniyor.

Ahsen Eroğlu Turneyi Yarıda Kesti: Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Verecek! Ahsen Eroğlu Turneyi Yarıda Kesti: Uyuşturucu Soruşturması Kapsamında İfade Verecek!
