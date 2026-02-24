Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık neden ayrıldı? Kerem Alışık'ın sosyal medyadaki yanlış paylaşımı, Evrim Alasya'nın "Yakışır" göndermesi ve iptal edilen tiyatro oyunu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Aşk Bitti, Sahne Kapandı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık Arasında Sosyal Medya Savaşı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Evrim Alasya ve Kerem Alışık cephesinden kötü haber geldi. Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden ve birlikte rol aldıkları tiyatro oyunuyla taçlanan bu büyük aşk, sosyal medyadaki bir "yanlış paylaşım" kriziyle yerle bir oldu.

O Paylaşım İlişkiyi Bitirdi: "Yakışır!"

Krizi ateşleyen olay, Kerem Alışık’ın sosyal medya hesabından bir başka kadının fotoğrafını yanlışlıkla "repost" etmesi (yeniden paylaşması) oldu. Alışık durumu fark edip saniyeler içinde silse de, bu hata Evrim Alasya’nın dikkatinden kaçmadı. Ayrılık kararının ardından Alasya, eski sevgilisine sosyal medyadan tek kelimelik, manidar bir mesaj gönderdi: "Yakışır."

Peş Peşe Manidar Paylaşımlar

Evrim Alasya, Kerem Alışık’ı takipten çıkıp fotoğrafları silmekle kalmadı; sitem dolu paylaşımlarıyla sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun özellikle şu ifadeleri dikkat çekti:

"Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur."

Alasya ayrıca, usta sanatçı Neşet Ertaş’ın şu sözünü paylaşarak Alışık’ın kendisini rencide ettiğine göndermede bulundu: "Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Seven insan; sevdiğini incitmez, rencide etmez..."

 

 

Sahne Perdesi de Kapandı: Oyun İptal Edildi

Ayrılığın yankıları sadece özel hayatla sınırlı kalmadı. İkilinin birlikte başrolü paylaştığı ve ironik bir isme sahip olan 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun tüm yeni gösterimleri iptal edildi. Yapım ekibi, bilet alan izleyicilerin ücretlerinin iade edileceğini duyurdu. Bu gelişme, ikili arasındaki iplerin geri dönüşü olmayacak şekilde koptuğunu kanıtladı.

