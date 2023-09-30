Arka Sokaklar 644. Bölüm Fragmanı: Metin Ölecek mi?

Arka Sokaklar 644. Bölüm Heyecanla Bekleniyor! Hüsnü'nün Dramı: Oğlunu Vurdu! Metin, gizlenmekte olduğu yerden kaçarak birini silahla tehdit eder. Olayı duyan Hüsnü ve takımı hemen olay yerine gelir. Ancak Metin'in daha fazla insanı yaralamaması için Hüsnü son çare olarak kendi oğlunu vurmak zorunda kalır. Metin acil olarak hastaneye sevk edilirken, Hüsnü'nün yüzündeki vicdan azabı her şeyden daha ağır basar.

Arka Sokaklar 643. Bölümde Neler Oldu?

29 Eylül 2023'te ekranlara gelen bölümde, Arka Sokaklar ekibiyle yeni göreve başlayan Savcı Ekin arasında gerginlikler yaşandı. Mehtap'ın ölümüyle ilgili olarak Ünal'ın inatla peşini bırakmadığı Metin, olayların merkezinde bulunuyor. Metin'in tehlikeli durumu karşısında ailesi onu bu zor durumdan nasıl kurtaracaklarını düşünmektedir.

Sado, Uyuşturucu Pazarını Genişletiyor

Uluslararası arenada uyuşturucu ticareti yapmaya kararlı olan Sado, Avrupa'daki bağlantıları sayesinde işlerini büyütmek ister. Ancak bu karar, onu riskli bir yola sokar ve çevresindeki tehlikeler artar.

Kadir ve Birce Arasında Romantik Anlar

Kadir ve Birce arasında artan yakınlık, "Acaba yeni bir aşk mı başlıyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

Savcı Ekin, Sürprizlerle Karşımızda

Ekip üzerinde yoğunlaştığı bir dava, Savcı Ekin'in görev alanına girer. Ancak Savcı Ekin, sürpriz hareketleriyle hikayeye farklı bir boyut kazandırır.