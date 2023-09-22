Araç sahiplerine müjde! Muayene istasyonlarında kuyruk çilesine son

Türkiye'de son dönemlerde araç sayısı her geçen gün artıyor. Artan araç sayısıyla birlikte araçların trafiğe çıkmak için yenilemek zorunda olduğu muayene işlemi de bir çileye dönüşüyor. Ancak TÜVTÜRK bu durum için bir önlem aldı. TÜVTÜRK tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla birlikte istasyon kapılarında saatler boyunca kuyruk bekleme durumu tarihe karışacak.

Türkiye'de ticari araçlar yılda bir, hususi araçlar ise 2 yılda bir TÜVTÜRK araç muayenelerini yenilemek zorunda. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen araçların trafiğe çıkışı yasak. Muayene zamanını geçiren veya muayene yaptırılmayan araçların yakalanması durumunda araç trafikten men edilirken, araç sahibine de cezai işlem uygulanıyor.

Araç sayısının oldukça yüksek olması araç muayene istasyonlarındaki yoğunluğun da artmasına neden oluyor. Son zamanlarda bu kuyruk çilesine son vermek adına bir takım önlemler alınıyor. TÜVTÜRK artık randevu olmadan muayeneye girmek isteyen araçları kabul etmiyor. Dolayısıyla daha önceden aldığınız randevu sayesinde kısmen uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Fakat her ne kadar randevu sistemi hayata geçirilmiş olsa da, randevu saatinden en az yarım saat önce istasyona gitmeli ve ödeme sıra alma gibi işlemleri muayene saatinden önce yapmalısınız. Dolayısıyla randevulu olsanız dahi belirli bir süreyi araç muayenesine ayırmak zorundasınız. TÜVTÜRK'ün hayata geçirdiği randevu sistemi kısmen başarılı olsa da istasyonlardaki yoğunluğu tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi.

Gezici istasyonlar kuyruk derdini bitirecek

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek için gezici istasyonlarla da hizmet vermekte. Ancak bu istasyonların sayısı oldukça kısıtlı. Mobil istasyonlardan hizmet alan araç sahiplerinin memnuniyeti ve sabit istasyonlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle, TÜVTÜRK mobil istasyon sayısını artırma kararı aldı.

Mobil istasyonlarda daha hızlı ve kolay şekilde verilen araç muayene hizmeti sayesinde sabit istasyonların da iş yükü hafiflemiş olacak. Böylelikle araç muayenesi esnasında yaşanan kuyruk bekleme çilesi de son bulacak.

TÜVTÜRK'ün büyükşehirlerde uygulamaya hazırlandığı mobil istasyonlarda muayene hizmetinden motosiklet, otomobil ve traktörler sahipleri yararlanabilecek. Ancak Ancak havalı-hidrolik fren sistemine sahip araçlar yine muayene hizmetini sabit istasyonlardan almak zorunda kalacak.