Arabası Olan Yandı! ÖTV, MTV, Akaryakıt, KDV, Vergilerinde ciddi artış

Araç sahipleri için 2024 yılında vergi yükü artıyor; ekonomik baskı altındaki vatandaşların beli daha da bükülecek. 2024 yılında araç sahiplerini bekleyen vergi yükü artıyor. Yeni bütçe hedefleri doğrultusunda ÖTV, MTV ve akaryakıt vergilerinde ciddi artışlar öngörülüyor.

2024'te vatandaşın ödeceği vergi miktarı belli oldu. Araba sahibi olan vatandaşlar için daha zor bir döneme işaret ediyor. Özellikle Ortadoğu'daki gerginlikler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşın cebine olumsuz olarak yansıyacak.

ÖTV, MTV ve Akaryakıt Vergisi Artışı

2024’te vatandaşın vergi yükü daha da ağırlaşacak. Önümüzdeki yıl araç sahiplerinden ÖTV, MTV ve akaryakıt vergilerinden KDV hariç 1 trilyon lira üzerinde vergi alınacak. Bu durum, araç sahiplerinin ekonomik olarak zorlanmasına neden olacak.

Yüksek MTV Gelir Tahmini

İktidar, 2024 yılı için MTV gelir tahminini 68 milyar 962 milyon lira olarak belirledi. Bu rakam, geçen yıla kıyasla oldukça yüksek. Yani, araç sahiplerinin MTV üzerinden ödeyeceği vergi oranı da ciddi bir artış gösterecek.

ÖTV, MTV, KDV'den Toplam 1.1 Trilyon Gelir

Yeni yılda araç satın almayı planlayan vatandaşlar için ÖTV yoluyla 498.5 milyar lira gelir bekleniyor. Bu, yüzde 44'lük bir artışı işaret ediyor. Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak da 455 milyar lira tahsil edilecek. Akaryakıt ÖTV'sinden alınacak olan Katma Değer Vergisi (KDV) ise 91 milyar lira olacak. Toplamda, 2024 yılında araç sahiplerinden elde edilecek gelir 1 trilyon 113 milyarı aşacak.