AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Üniversite öğrencileri seçim döneminden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cep telefonu ve bilgisayarlarda uygulanacak vergi indirimini bekliyor. Beklenen açıklama sonunda geldi. Dün düzenlenen kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen toplantıda alınan önemli kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımında uygulanacak olan ÖTV indiriminin detaylarını da açıkladı. Peki AÖF öğrencileri vergisiz cep telefonu alabilecek mi? ÖTV indirimi hangi öğrencileri kapsıyor?

Açıköğretim öğrencileri vergisiz telefon alabilecek mi?

Üniversite öğrencileri birkaç aydır merakla cep telefonu ve bilgisayar alımlarında uygulanacak olan ÖTV indirimini bekliyor. Seçim vaadi olarak bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıpı öğrencilere vergisiz telefon uygulaması nihayet uygulamaya geçiriliyor. 26 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Seçim vaatlerini birer birer hayata geçiren hükumet, son kabine toplantısında vergisiz telefon uygulamasını da görüştü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar için ÖTV indiriminin de tüm detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu ifadeye göre cep telefonu ve bilgisayar desteğinden açıköğretim (AÖF) öğrencileri faydalanamayacak.

ÖTV İndiriminden Hangi Öğrenciler Yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu desteğinden hangi öğrencilerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Üniversite fark etmeksizin örgün eğitim gören yani açık öğretim hariç yüz yüze eğitim gören tüm üniversite öğrencileri ÖTV indiriminden yararlanabilecek.

Ülkemizde 3 milyona yakın açıköğretim öğrencisi bulunuyor. Özellikle son yıllarda üniversite öğrencisi nüfusunun fazla olduğu illerdeki kira fiyatları ve öğrencilerin giderlerinde yaşanan artışlar, öğrencilerin açıköğretim fakültelerine yönelmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dikkatle ve merakla dinleyen AÖF öğrencileri ne yazık ki büyük bir hüsrana uğradı. Çünkü cep telefonlarında ve bilgisayarlarda uygulanacak olan ÖTV indirimi AÖF öğrencilerini kapsamıyor.

Öğrenciye ÖTV indiriminde Yaş Sınırı Var mı?

Milyonlarca öğrencinin cep telefonu ve bilgisayar almak için merakla beklediği açıklamada detayları aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş sınırı ile alakalı herhangi bir bilgi vermedi. Buna göre, ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen öğrenciler için herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

9 bin 500 Lirayı Geçemeyecek

Dün açıklanan ÖTV indirimi için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlardan en önemlisi fiyat sınırı. Öğrencilerin ÖTV indirimi kapsamında alabilecekleri cep telefonu ve bilgisayarların piyasa değeri 9 bin 500 lirayı geçemeyecek. Bu kapsamda 9 bin 500 liranın altında etikete sahip cep telefonları için yüzde 44,4, bilgisayarlar için ise yüzde 16,7 ÖTV indirimi uygulanacak.