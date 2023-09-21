Advert

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler müjde! 8 bin lira eğitim desteği verilecek

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler için sevindirici bir haber var! Üniversite öğrencilerine 8 bin lira eğitim desteği verilecek. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi eğitim desteği başvuru ve şartları neler?

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler müjde! 8 bin lira eğitim desteği verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-09-2023 11:01

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler için sevindirici bir haber var! Antalya’da ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi üniversite birinci sınıf öğrencilerine, 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği sağlanacak. Üniversite öğrencilerine 8 bin lira destek.

Bu destek programı, Antalya’da üniversite eğitimi alan öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Bu program sayesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için ekonomik sıkıntı yaşamaları engellenmeye çalışılmaktadır.

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler için sunulan bu eğitim desteği, birinci sınıf öğrencileri kapsamaktadır. Bu öğrenciler, üniversite hayatına yeni adım atan ve maddi açıdan desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerdir. Her ay düzenli olarak ödenecek olan bin lira, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olacaktır.

Bu eğitim desteği programı, Antalya’da ikamet eden öğrencilere yöneliktir. Böylece, Antalya’da üniversite okuyan ve aynı zamanda bu şehirde yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarına daha kolay cevap verilebilecektir. Öğrenciler, başvurularını belirtilen süre içerisinde yaparak bu programdan yararlanma şansına sahip olacaklardır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu önemli adımı sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, “Her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bu destekle, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmayı ve onların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TARİHLERİ

Eğitime destek başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Eğitim desteği, üniversiteye yeni kayıt yapan 1. sınıf öğrencilerine verilecek.

Eğitime destek başvuruları, 19 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular https://atabem.antalya.bel.tr/egitimdestekbasvuru/  adresinden online olarak yapılacak.

Benzer Haberler
Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu
Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman
Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç
Ruhun Duymaz final mi yaptı neden? Ruhun Duymaz final mi yaptı neden?
Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız
Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Veysel öldü! Taner diziden ayrılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi