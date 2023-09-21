Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler müjde! 8 bin lira eğitim desteği verilecek

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler için sevindirici bir haber var! Antalya’da ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi üniversite birinci sınıf öğrencilerine, 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği sağlanacak. Üniversite öğrencilerine 8 bin lira destek.

Bu destek programı, Antalya’da üniversite eğitimi alan öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Bu program sayesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için ekonomik sıkıntı yaşamaları engellenmeye çalışılmaktadır.

Antalya’da üniversite okuyan öğrenciler için sunulan bu eğitim desteği, birinci sınıf öğrencileri kapsamaktadır. Bu öğrenciler, üniversite hayatına yeni adım atan ve maddi açıdan desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerdir. Her ay düzenli olarak ödenecek olan bin lira, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olacaktır.

Bu eğitim desteği programı, Antalya’da ikamet eden öğrencilere yöneliktir. Böylece, Antalya’da üniversite okuyan ve aynı zamanda bu şehirde yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarına daha kolay cevap verilebilecektir. Öğrenciler, başvurularını belirtilen süre içerisinde yaparak bu programdan yararlanma şansına sahip olacaklardır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu önemli adımı sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, “Her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bu destekle, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmayı ve onların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TARİHLERİ

Eğitime destek başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Eğitim desteği, üniversiteye yeni kayıt yapan 1. sınıf öğrencilerine verilecek.

Eğitime destek başvuruları, 19 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular https://atabem.antalya.bel.tr/egitimdestekbasvuru/ adresinden online olarak yapılacak.