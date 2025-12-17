Ankara’da Güzelliğin Yeni Adresi: Meditouch Ankara

Ankara’da Güzelliğin Yeni Adresi: Meditouch Ankara
Yayın Tarihi : 17-12-2025 15:55

 

 

Kaliteli ve yenilikçi güzellik anlayışıyla hizmet verecek olan Meditouch Ankara, kapılarını özel bir davetle açtı. Ankara’nın tanınmış Stil ve Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım daveti, başkentin cemiyet hayatından birçok ismi bir araya getirdi.

Son teknoloji cihazların tanıtıldığı organizasyonda, cilt sağlığını destekleyen modern bakım uygulamaları ve bakımlı olmanın püf noktaları ele alındı. Davetliler, Meditouch Ankara’nın sunduğu ileri teknoloji uygulamalar hakkında detaylı bilgi alma imkânı buldu.

 

Yoğun ilgi gören etkinlik, Meditouch Ankara’nın sahibi Sibel Durgun ile gerçekleştirilen sohbet eşliğinde devam etti. İnteraktif paylaşımların öne çıktığı tanıtımda, güzellik ve bakım alanındaki yenilikçi yaklaşımlar da katılımcılarla paylaşıldı.

Modern altyapısı, uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla Meditouch Ankara, Ankara’da güzellik ve bakım alanında yeni bir merkez olmayı hedefliyor.

