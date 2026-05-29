Alper Çankaya’nın Yeni Aşkı Şaşırttı

Kanal D ‘nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in yakışıklı oyuncusundan müjdeli haber geldi. Alper Çankaya yeni bir aşka yelken açtı ve magazin cephesinden haberler kısa sürede geldi. Uzun süredir hakkında çeşitli iddialar dolaşan oyuncunun kalbini rol arkadaşı Yaren Güldiken’e kaptırdığı ortaya çıktı. Sette başlayan yakınlık kısa süre içinde gerçek bir aşka dönüştü.

Set Arkadaşlığı Başka Bir Yola Döndü

Dizide Şahin Albora karakterini canlandıran Alper Çankaya ile Pakize rolündeki Yaren Güldiken’in uyumu ekran başındaki izleyicinin de dikkatini çekmişti. İkilinin sette sık sık vakit geçirdiği konuşuluyordu. Magazin kulislerinde dolaşan iddialar gün geçtikçe güç kazandı. Son günlerde ortaya çıkan tatil kareleri ise söylentileri iyice artırdı.

Sezon arasının başlamasıyla kısa bir mola veren oyuncular gözlerden uzak bir tatil planı yaptı. Samimi halleriyle dikkat çeken çiftin fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Özellikle dizinin hayranları bu gelişmeye büyük ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı “ekrandaki enerji gerçekmiş” yorumunda bulundu.

Hayranlar Sosyal Medyada Yorum Yağdırdı

Aşk iddiaları sonrası sosyal medya adeta hareketlendi. Dizinin takipçileri çiftin birlikte çok yakıştığını savundu. Bazı hayranlar ikilinin ilişkisinin uzun süredir devam ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Fotoğrafların ardından gözler Alper Çankaya ve Yaren Güldiken’den gelecek açıklamaya çevrildi.

İki oyuncu da şu ana kadar sessizliğini koruyor. Ancak yakın çevreden gelen bilgiler ilişkinin yeni başlamadığını söylüyor. Set ortamında başlayan arkadaşlık zaman içinde daha güçlü bir bağa dönüştü.

Alper Çankaya İçin Yeni Dönem

Özel hayatındaki gelişmeler kadar kariyerindeki değişim de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun Uzak Şehir macerası sezon finaliyle sona eriyor. Dizinin önemli karakterlerinden Şahin Albora’ya veda edecek olan Çankaya yeni bir projeyle ekran yolculuğunu sürdürecek.

Oyuncunun yeni adresi ise dijital platform oldu. Alper Çankaya Netflix için hazırlanan Eve Giden Yol dizisinin kadrosuna katıldı. Çekimlerin kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Yeni proje şimdiden merak uyandırırken oyuncunun nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkacağı konuşulmaya başlandı.