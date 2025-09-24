Akın Akınözü 35. Yaşını Sette Kutladı! “Yolun Yarısı Değil, Üçte Biri”

SHOW TV’nin iddialı dizisi Veliaht’ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, 35’inci yaşını sette sürpriz bir partiyle kutladı. Dizide Timur karakterini canlandıran oyuncuya ekip arkadaşları unutulmaz bir gün yaşattı.

Sette Sürpriz Doğum Günü

Çekimler sırasında hazırlanan sürpriz kutlamada pastasını kesen Akın Akınözü, ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Samimi halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, doğum gününde mutluluğunu paylaşmaktan geri durmadı. Oyuncunun keyifli anları, dizinin ekibine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“Sizlerle 35. Yaşıma Girmek Onore Etti”

Kutlama sonrası konuşan Akınözü, “Sizinle olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Özel anlam yüklediğim bir proje. Sizlerle birlikte 35’inci yaşıma girmek beni çok onore etti. Yolun yarısı değil, üçte biri diyelim” sözleriyle duygularını ifade etti. Bu açıklama, hem yaşama dair enerjisini hem de projeye olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Veliaht Dizisiyle Başarı Yolunda

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Veliaht, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, performansıyla hem seyirciden hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar alıyor. Oyuncunun doğum günü kutlaması da dizinin sıcak atmosferini yansıtan özel bir anı olarak kayıtlara geçti.