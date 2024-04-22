Akbank ve 2 Banka Duyuru Yapıyor, 50.000 TL'ye Kadar, Belgesiz Şartsız Nakit Ödeme

Akbank üzerinden yapılan gelir belgesi olmadan ödenecek olan 50 bin TL ile ilgili yeni bir duyuru yapıldı. Akbank hesabı olan ve nakit ihtiyacı olan herkes için başvuru şartlarına uygun olan herkes 50 bin TL alacak. Nakit kredi almak için başlatılan bu kampanyada, 50 bin TL kredi sadece Akbank üzerinden değil, Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden de verilecektir. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli bu krediler başladı.

AKBANK, GARANTİ BANKASI VE TEB BANKASI KREDİ KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Akbank ve diğer 2 banka tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, banka şartları üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli olarak yeni kredi verileceği duyurdu. Başvuru bankadan ve mobil uygulamadan olacak. 50 bin TL hemen verilecek.

TEB ve Garanti Bankası üzerinden de düşük faizlerle kredi almak isteyen kişiler, banka hesabı olması durumunda banka mobil uygulaması üzerinden kredi alabileceklerdir. Bankaya giderek 50 Bin TL Kredi 36 ay vadeye kadar verilecektir. TEB Bankası ayrıca TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarak da kredi alabileceksiniz.