Akbank Düğün Hazırlıklarına Destek Veriyor: 3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatıyla Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor!

Akbank Düğün Hazırlıklarına Destek Veriyor: 3 Ay Ertelemeli Kredi Fırsatıyla Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:31

Düğün mevsimi yaklaşıyor ve her çiftin hayali olan muhteşem bir düğün için hazırlıklar başladı. Ancak bazen hayalleri gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyaç duyulabilir. İşte tam da bu noktada Akbank, düğün hazırlıklarına destek olmak için özel bir fırsat sunuyor. Akbank'tan alınacak 3 ay ertelemeli kredi ile düğün masraflarınızı hemen karşılayabilir ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilirsiniz. Bu avantajlı fırsatla, hayalleriniz çok daha erişilebilir hale geliyor. Şimdi gelin, detaylara birlikte göz atalım ve düğününüzü unutulmaz kılacak adımları birlikte atalım.

Akbank'tan Düğün.com Kullanıcılarına Özel Avantajlar!

Düğün.com kullanıcıları için özel olarak sunulan avantajlı faiz oranlarıyla, Akbank düğün hazırlıklarınızı kolaylaştırıyor. Bu özel fırsat sayesinde düğün masraflarınızı karşılamak için gereken finansmanı sağlamak artık çok daha kolay. Akbank'ın sunduğu düşük faiz oranlarıyla, düğününüzü özgürce planlayabilir ve istediğiniz gibi hayata geçirebilirsiniz. Unutmayın, Akbank size hayallerinizi gerçekleştirme konusunda destek olmaya hazır!

Kampanya Koşullarıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bu özel fırsattan yararlanmak için belirli koşullara dikkat etmek önemlidir. Öncelikle, faiz oranlarının kredi tutarına, vadeye, müşteri skoruna ve benzeri faktörlere göre değişebileceğini unutmayın. Ancak, Akbank size en uygun faiz oranını sunmak için elinden geleni yapacaktır.

3 ay ertelemeli kredi başvurularınızı web üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, Akbank Mobil ve İnternet, Akbank Şubeleri ve 4442525 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. 3 ay ertelemeli kredilerde azami vadeye dikkat edilmelidir. Bu kapsamda, 50.000 TL ve altındaki krediler için azami vade 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki krediler için 24 ay, 100.000 TL üzerindeki krediler için ise 12 aydır. Ancak, mevcut kredi bakiyeleri de dikkate alınarak azami vade süreleri değişebilir.

İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ancak, bu ödemesiz dönem sonunda erteleme faizinin tamamı tahsil edilir ve normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar. Kredi tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'i kadar olup, bu tutar üzerinden ayrıca %15 oranında BSMV alınmaktadır.

Banka, uygun görmediği kredi başvurularını reddetme hakkını saklı tutar. Ayrıca, gerektiğinde ek bilgi veya belge talep etme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını da kullanabilir.

Akbank müşterileri, T.C. vatandaşlık numarası, güncel cep telefonu ve doğum tarihi bilgilerini girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Başvuru sonuçları SMS yoluyla iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanlar ise mobil üzerinden müşteri olabilir veya Şubelerimizde başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adımlar

Kredi başvurusu için gerekli belgeler oldukça basittir. Şubeden kredi kullanımında istenilen belgeler arasında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi bulunmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilir. Ayrıca, gelir belgesi olarak maaş bordrosu veya özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Döküm Belgesi gerekmektedir. Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi; e-Devlet Şifresi/Mobil İmza/Elektronik İmza/T.C Kimlik Kartı uygulamasıyla temin edilen "SGK Hizmet Dökümü"nün veya işverenden temin edilebilen "SGK Prim Ödeme Belgesi istenebilir.

Maaş müşterilerinin gelir belgesi getirmesine gerek yoktur. Başvuru işlemleri oldukça hızlı ve kolaydır. Mobil başvuru için Akbank Mobil uygulamasını indirip, "Akbanklı Olmak İstiyorum" butonuna tıklayarak kısa bir görüntülü görüşme yapmanız yeterlidir. Akbank müşterisi olduktan sonra, tüm bankacılık işlemlerinizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

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