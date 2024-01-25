Akbank Banka Kartınıza 105.000 TL Yükleme Yapacak! Akbank'tan Yeni Kampanya 18 Yaş Üzerine Olacak 

Akbank yaptığı yeni kredi kampanyası ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. 105.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 12 ay vadeye kadar bu krediler düşük faizlerle ödeniyor. Akbank yaptığı son kampanyalarda, Özellikle nakit ihtiyacınızın olması durumunda 105.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde hesabınıza ödeme olarak vereceğini duyurdu! 105.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak için en yakın banka şubesine giderek kredi alabileceksiniz ve bu kredileri düşük faizli kullanacaksınız.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI

Akbank kredi kampanyası ile birlikte nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi imkanı sağladı. Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeler verilecek ve bu ödemeleri hesaplara yatıracaklardır. Akbank direkt uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. 3 dakika içinde kredi sonucunuzu öğrenecek ve bu krediyi hemen alabileceksiniz. Akbank kredi kampanyasında özellikle banka müşterisi olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri verilecektir.

Akbank aynı zamanda SMS ile kredi başvurusu alıyor. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyor. SMS ile kredi almak için bazı şartlar var. Kredi şartlarından birisi, 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredilerde gelir belgenizdir. Ayrıca banka kredi notunuz da 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. SMS ile kredi için onay almak isteyenler bu şartlara uygunsa Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atarak işlem başlatabilirsiniz.