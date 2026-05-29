Afra Saraçoğlu’nun “Yan Yana Görünmeme” Hamlesi Dikkat Çekti

Afra Saraçoğlu iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile gündeme gelen aşk iddialarının ardından İstanbul’a döndü. Madrid tatilinde birlikte görüntülenen ikili bu kez havalimanındaki tavırlarıyla konuşuldu.

Madrid’de Başlayan Yakınlık İstanbul’a Taşındı

Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu’nun adı bir süredir birlikte anılıyor. İkilinin önce Kopenhag’da tatil yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Sonrasında Madrid’den gelen görüntüler bu söylentileri güçlendirdi. Bir restoranda arkadaş gruplarıyla yemek yerken çekilen kareler sosyal medyada hızla yayıldı.

O anlara tanıklık eden bir hayranın kaydı ikiliyi ilk kez aynı karede net şekilde gösterdi. Bu görüntülerin ardından gözler tamamen Afra Saraçoğlu’na çevrildi.

İstanbul’a Birlikte Döndüler Ama Ayrı Çıktılar

Madrid tatilinin ardından ikili İstanbul’a dönüş yaptı. Aynı uçakta yolculuk eden Saraçoğlu ve Yosmaoğlu iniş sonrası farklı bir yol seçti. Havalimanında birlikte görüntü vermemek için kapıdan ayrı çıkmayı tercih ettiler.

Bu detay ikili hakkında konuşulan “gizli ilişki” iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Yolcular arasında dikkat çeken bu hareket magazin muhabirlerinin de gözünden kaçmadı.

Afra Saraçoğlu Sorulara Kısa Yanıt Verdi

Havalimanında basın mensupları Afra Saraçoğlu’na yöneldi. Oyuncu aşk iddialarıyla ilgili soruları duyunca kulaklığını gösterdi ve kısa bir açıklama yaptı. “Telefonla konuşuyorum, teşekkür ederim” sözleriyle soruları geçiştirdi.

Saraçoğlu’nun hızlı adımlarla ilerlemesi ve herhangi bir detay vermemesi dikkat çekti. Yanındaki ekip de oyuncuya eşlik ederek çıkışa yöneldi.

Sessizlik Stratejisi Dikkat Çekti

Poyraz Yosmaoğlu da aynı çıkışta yer aldı ancak gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. İkilinin birlikte görüntü vermekten özellikle kaçınması “ilişkiyi gizli mi yaşıyorlar?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Magazin kulislerinde bu sessizlik bilinçli bir tercih olarak yorumlandı. Özellikle Madrid sonrası ortaya çıkan kareler çift hakkında merakı daha da artırdı.

Gözler Yeni Açıklamada

Afra Saraçoğlu cephesinden şu an için net bir açıklama gelmedi. Oyuncunun yoğun iş temposu ve özel hayatını gözlerden uzak tutma isteği bu sessizliğin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Yine de ikilinin birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında yeni gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Gözler şimdi taraflardan gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.